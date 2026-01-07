Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiasına yanıt: Öyle bir şey yok

14:407/01/2026, Çarşamba
G: 7/01/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bize gelen öyle bir haber yok" dedi.

