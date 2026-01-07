Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddiasına yanıt: Öyle bir şey yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Maduro'ya Türkiye'ye gitmesi teklif edildi' iddialarına yanıt verdi. Erdoğan, "Bize gelen öyle bir haber yok" dedi.
Ayrıntılar geliyor...
#Recep Tayyip Erdoğan
#Maduro
#Politika
Ayrıntılar geliyor...
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.