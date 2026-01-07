Bağ-Kur ve GSS borcu olan binlerce kişiye müjde: Resmi Gazete'de yayımlandı süre uzatıldı

Milyonlarca vatandaşı doğrudan ilgilendiren ve yıl sonu itibarıyla sona ermesi beklenen "borçlu vatandaşların sağlık hizmetine erişimi" konusundaki belirsizlik, Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile son buldu. Yapılan kritik düzenleme ile prim borcu bulunan Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamındaki vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanma süresi uzatıldı. İşte detaylar.
Binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren düzenleme Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Prim borcu nedeniyle sağlık hizmetlerinden yararlanıp yararlanamayacağı merak konusu olan vatandaşlar için belirsizlik sona erdi. Hastane kapılarından geri dönme korkusu yaşayanları ilgilendiren süre uzatımı resmen yürürlüğe girdi.
CUMHURBAŞKANI İMZASIYLA YÜRÜRLÜKTE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre; 60 günden fazla prim borcu bulunan Bağ-Kur'lular ile bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu aile fertleri, sağlık hizmeti almaya devam edebilecek. Bu kararla birlikte, borçlu vatandaşların sağlık hizmetlerine erişiminde yaşanabilecek kesintilerin önüne geçildi.
SÜRE 31 ARALIK 2026'YA KADAR UZATILDI
Normal şartlarda 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi öngörülen uygulamanın süresi, yapılan düzenleme ile bir yıl daha uzatıldı. Borçlu vatandaşlar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri (Devlet Hastaneleri) ve Devlet Üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.
HER YIL DÜZENLİ OLARAK YENİLENİYOR
Kamu hizmetlerinden indirimli veya ücretsiz yararlanmayı düzenleyen kararda yapılan bu değişiklik, periyodik olarak her yıl gerçekleştiriliyor. Böylece prim borcu bulunan vatandaşların sağlık hizmetinden mahrum kalmaması sağlanıyor.
Yeni düzenleme ile birlikte GSS ve Bağ-Kur borçluları, 2026 yılı sonuna kadar sağlık hizmetlerinden sorunsuz bir şekilde faydalanmayı sürdürecek.