Bağ-Kur ve GSS borcu olan binlerce kişiye müjde: Resmi Gazete'de yayımlandı süre uzatıldı

SÜRE 31 ARALIK 2026'YA KADAR UZATILDI





Normal şartlarda 31 Aralık 2025 tarihinde sona ermesi öngörülen uygulamanın süresi, yapılan düzenleme ile bir yıl daha uzatıldı. Borçlu vatandaşlar, 31 Aralık 2026 tarihine kadar Sağlık Bakanlığı'na bağlı sağlık tesisleri (Devlet Hastaneleri) ve Devlet Üniversitesi hastanelerinden sağlık hizmeti alabilecek.