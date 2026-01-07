Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Emekli maaşı düzenlemesi için bugün AK Parti grubunda toplantı yapılacak

Emekli maaşı düzenlemesi için bugün AK Parti grubunda toplantı yapılacak

14:237/01/2026, mercredi
G: 7/01/2026, mercredi
Yeni Şafak
Sonraki haber
Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıya çevrildi.
Milyonlarca emeklinin gözü bu toplantıya çevrildi.

Yaklaşık 4 milyon kişiyi ilgilendiren emekli maaşı düzenlemesi için bugün AK Parti grubunda toplantı yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, en düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin, "Bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde" dedi.

Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon oranları temmuzda yüzde 2,06, ağustosta yüzde 2,04, eylülde yüzde 3,23, ekimde yüzde 2,55 ve Kasım ayı için yüzde 0.87 olarak gerçekleşti. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2025 döneminde aylık bazda yüzde 0,89; yıllık bazda yüzde 30,89 oldu.

Yıl sonu enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk 6 ayı için alacağı artış oranı yüzde 12,19 olarak belirlendi. Mevcut hesaplamalara göre 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşının 18 bin 939 liraya yükselmesi öngörülürken, bu artışın hayata geçmesi için yasal düzenleme yapılması bekleniyor.




#AK Parti
#emekli maaş
#son dakika
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Muş kurasına katılacaklar listesi: 500 bin konut Muş kurası