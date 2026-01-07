En düşük emekli maaşı 20.000 TL olur mu? Hesap değişti rakam ortaya çıktı: İşte masadaki senaryo

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelecek verilerdeydi. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı emekli zam oranları resmiyet kazandı. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesi, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını yüzde 12,19 olarak belirledi. Ancak asıl merak konusu, kök maaş hesabı nedeniyle zamdan etkilenmeme riski taşıyan "en düşük emekli maaşı" oldu. Ankara’da bu hafta yapılacak kritik zirve öncesi hesaplar değişti; masadaki rakam ve Bakan Işıkhan’ın açıklamaları sürecin seyrini belirleyecek.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte milyonlarca emeklinin maaş zammını belirleyen 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı için geçerli olacak emekli zam oranları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak hesaplanırken, en düşük emekli aylığının belirlenmesi için Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.
ZAM ORANI YÜZDE 12,19 OLDU
TÜİK verileri doğrultusunda ortaya çıkan 6 aylık enflasyon farkına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıyacak zam oranı yüzde 12,19 olarak hesaplandı. Memur ve memur emeklileri için ise toplu sözleşme farkı da dahil edildiğinde kümülatif zam oranı yüzde 18,60'ı buldu. Bu hesaplamayla birlikte en düşük memur emeklisi aylığının 27 bin 889 TL seviyesine çıkması bekleniyor.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN KRİTİK HESAP
Zam oranlarının belli olmasıyla birlikte gözler en düşük emekli maaşına yapılacak düzenlemeye çevrildi. Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan taban aylığa, yüzde 12,19’luk enflasyon farkı doğrudan yansıtıldığında rakam 18 bin 939 TL'ye ulaşıyor.
Ancak kök maaş sorunu nedeniyle, en düşük emekli aylığının enflasyon oranı kadar artırılması için yasal bir düzenleme yapılması şart. Aksi takdirde kök aylığı düşük olan çok sayıda emekli, yapılacak zamdan fiilen yararlanamama riskiyle karşı karşıya kalacak.
ANKARA'DA ZAM ZİRVESİ
En düşük emekli maaşına yapılacak seyyanen artış veya düzenleme için bu hafta Ankara'da üst düzey bir toplantı yapılması planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in katılacağı toplantıda, yeni taban maaşın netleştirilmesi bekleniyor. Beklentiler, rakamın 18 bin 939 TL seviyesinde tutulacağı, 20 bin TL bandının ise zorlanmayacağı yönünde.
BAKAN IŞIKHAN: "DÜZENLEMEYİ MECLİS GERÇEKLEŞTİRECEK"
Konuyla ilgili sürecin nasıl işleyeceği merak edilirken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yasal sürece işaret etti. Bakan Işıkhan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“TBMM AK Parti grubunun konuya yönelik çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin açıklama yapılacak. Artık en düşük emekli aylığı ile ilgili düzenlemeyi Meclis’imiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra da bunu kamuoyuna paylaşacaklar. İnşallah emeklilerimize, emektarlarımıza hayırlı olur.”
Meclis'e sunulacak düzenlemenin ardından en düşük emekli maaşının hangi seviyeye çekileceği resmiyet kazanacak. Uzmanlar, taban aylığa yapılacak olası bir seyyanen zammın, maaş skalasındaki diğer emekliler için de bir adalet beklentisi oluşturabileceğine dikkat çekiyor.