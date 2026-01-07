En düşük emekli maaşı 20.000 TL olur mu? Hesap değişti rakam ortaya çıktı: İşte masadaki senaryo

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre aralık ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,87, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Bu verilerle birlikte milyonlarca emeklinin maaş zammını belirleyen 6 aylık enflasyon farkı da netleşmiş oldu. Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte 2026 yılı için geçerli olacak emekli zam oranları kesinleşti. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için 6 aylık enflasyon farkı yüzde 12,19 olarak hesaplanırken, en düşük emekli aylığının belirlenmesi için Ankara'da kritik bir toplantı gerçekleştirilecek.