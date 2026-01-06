Emekli aylıklarına yapılan yüzde 12,19’luk artış sonrası, gözler en düşük emekli maaşına çevrildi. Kabine toplantısından karar çıkmazken, hükümet cephesinde bu hafta kritik bir görüşme planlanıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve ekonomi yönetiminin katılacağı toplantıda 2026 yılı için en düşük emekli maaşının belirlenmesi bekleniyor. Kararın ardından düzenleme TBMM gündemine taşınacak. Peki en düşük emekli maaşı 2026'da ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri taban maaş artışında son durum nedir? İşte gelişmeler...

1 /7 Türkiye’de milyonlarca emekliyi yakından ilgilendiren en düşük emekli maaşı konusunda kritik bir sürece girildi. 2026 emekli maaşı artış oranının yüzde 12,19 olarak açıklanmasının ardından, taban aylık için ayrıca bir yasal adım atılması gerekiyor. Hükümet kaynakları, bu hafta içinde yapılacak toplantıda rakamın netleştirileceğini belirtiyor.

2 /7 Kritik toplantı bu hafta yapılacak AK Parti kulislerine göre, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in yarın ya da perşembe günü bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, en düşük emekli maaşının yeni seviyesinin belirlenmesi ana gündem maddesi olacak.

3 /7 En düşük emekli maaşında son tablo Ocak ve temmuz dönemlerinde güncellenen en düşük emekli aylığı, 2025 başında 14 bin 469 TL’ye, temmuz ayında ise 16 bin 881 TL’ye yükselmişti. Yüzde 12,19’luk son artış oranı esas alındığında, bu tutar 18 bin 939 TL seviyesine çıkıyor. Ancak bu artışın uygulanabilmesi için Meclis’ten geçecek bir kanun düzenlemesi gerekiyor.

4 /7 SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı tutarlar Mevcut hesaplamalara göre; 18 bin TL maaş alan bir SSK veya Bağ-Kur emeklisinin geliri 20 bin 194 TL’ye yükseliyor.

20 bin TL aylığı olanlar 22 bin 438 TL, 25 bin TL maaş alanlar ise 28 bin 47 TL ödeme alacak.

Nihai rakamlar, hükümetin Meclis’e sunacağı düzenleme sonrası kesinleşecek.

5 /7 Memur ve memur emeklileri için zam oranı Memur ve memur emeklileri, toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkı kapsamında 2026’nın ilk yarısı için yüzde 18,6 oranında zam aldı. Bu artışla en düşük memur maaşı 59 bin 896 TL’ye yükselirken, 1000 TL’lik seyyanen ekleme ile birlikte ödeme 60 bin 896 TL oldu. Aynı artış memur emeklisi aylıklarına da yansıdı.

6 /7 Sosyal ödemeler ve tavan tutarlar da arttı Memur maaş katsayısındaki yükselişle birlikte evde bakım yardımı, 65 yaş aylığı, engelli maaşı, kıdem tazminatı tavanı ve bedelli askerlik ücreti de yüzde 18,61 oranında güncellendi. Buna göre 65 yaş aylığı 6 bin 304 TL’ye, kıdem tazminatı tavanı 63 bin 963 TL’ye çıktı.