GSB burs ve kredi ödemeleri ne zaman? 2026 zamlı GSB KYK bursları hangi tarihte hesaba geçecek? İşte gün gün ödeme planı

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 2026 yılı için güncellenen burs ve öğrenim kredilerin detaylarını duyurdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı GSB KYK burs ve öğrenim kredilerinde yapılan yüzde 33’lük artış sonrası yeni tutarların hangi gün hesaplara yatacağı netleşti. Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerini kapsayan ödeme takvimi T.C. kimlik numarasına göre belirlendi. Peki zamlı burs kredi ücretleri ne zaman yatırılacak? Zamlı burs ve kredilerle ilgili tüm tarih detayları ve banka süreci haberimizde.
Türkiye’de üniversite öğrencilerini yakından ilgilendiren GSB burs ve kredi ödemelerinde yeni dönem başlıyor. GSB KYK burs, öğrenim kredisi ve 2026 ödeme takvimi başlıkları, Ocak ayının ilk haftasında milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Yapılan resmi açıklamaya göre artırımlı tutarlar, 6 Ocak’tan itibaren hesaplara yatırılacak.
Artış kararı kabine sonrası duyuruldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nın ardından burs ve kredi tutarlarında yüzde 33 oranında artış yapıldığını açıkladı. Açıklamada, devletin yükseköğretimdeki öğrencilere sağladığı mali desteğin yeni yılda da devam edeceği vurgulandı.
Yeni burs ve kredi tutarları ne kadar oldu?
Yapılan düzenlemeyle birlikte lisans öğrencilerine aylık 4 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 8 bin TL, doktora öğrencilerine ise 12 bin TL burs ve öğrenim kredisi ödenecek. Söz konusu rakamlar, 2026 yılı boyunca geçerli olacak.
Ödemeler T.C. kimlik numarasına göre yapılacak
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre zamlı burs ve kredi ödemeleri, 6-10 Ocak tarihleri arasında öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yatırılacak. Ödemeler, Ziraat Bankası hesapları üzerinden çekilebilecek ve bu tarihten itibaren kullanılabilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın burs-kredi açıklamaları
Burs ücretleri lisans öğrencilerinde 4 bin, yüksek lisans öğrencilerinde 8 bin liraya yükseltildi
Son olarak üniversiteli gençlere müjde veren Erdoğan, "Şu müjdemizi paylaşmak isterim. Biliyorsunuz, 2002 yılında 451 bin 550 üniversite öğrencilerimize yalnızca 45 lira burs ve öğrenim kredisi veriliyordu. Biz bu rakamı her geçen yıl katlayarak artırdık; eğitim yolculuklarında genç kardeşlerimizin daima yanında olduk. 2025 yılı içerisinde 867 bin kişiye kredi, 651 bin kişiye burs olma üzere, toplam 1 milyon 518 bin üniversite öğrencimize destek sunduk. Sadece geçen sene üniversite öğrencilerimize sağladığımız burs ve kredi desteğinin toplamı 34 milyar 14 milyon liradır. 2025 yılında burs ve öğrenim kredisi olarak; lisans öğrencilerimize 3 bin lira, yüksek lisansa 6 bin lira, doktoraya 9 bin lira destek sunuyorduk. 2026 yılı itibarıyla bu rakamı yüzde 33 oranında artırarak; Lisans öğrencilerimizde 4 bin liraya. Yüksek lisans öğrencilerimizde 8 bin liraya. Doktora öğrencilerimizde 12 bin liraya yükseltiyoruz. Gençlerimize ve ailelerine hayırlı-uğurlu olsun" dedi.