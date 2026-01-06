EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI SON DAKİKA: En düşük emekli memur maaşları kaç TL oldu, yeni düzenleme var mı 2026? SSK, Bağ-Kur, 4C, Emekli Sandığı taban maaş...

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 18 BİN 937 LİRA OLDU

Kök aylığı 16 bin 881 liranın altında olduğu için maaşı bu seviyeye tamamlanan emeklilerin aylığı da yüzde 12,18 artışla 18 bin 937 liraya yükselecek. Ancak bu artışın doğrudan uygulanabilmesi için TBMM'de yasal düzenleme yapılması gerekecek.