Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti! İşte 2026 yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, FSM'de yeni tarifeler

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri değişti! İşte 2026 yılı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi, Çanakkale Köprüsü, FSM'de yeni tarifeler

11:406/01/2026, Salı
G: 6/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri
Otoyol ve köprü geçiş ücretleri

Otoyol ve köprü geçiş ücretleri bu gece yarısından geçerli olmak üzere yeniden belirlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zamla ilgili "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" dedi. Peki, 2026 yılında yeni tarife nasıl? 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Osmangazi Köprüsü, FSM, Yavuz Sultan Selim, Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar oldu, kaç TL? İşte güncellenen otoyol ve köprü geçiş ücretleri...

Otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti güncellendi. Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri de artırıldı.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2026?

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 1 Ocak 2026 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye çıkacak.

Motosikletler için geçiş ücreti ise 25 TL olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni geçiş ücreti

Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 95 TL'ye çıkacak.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye çıkacak.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti

1 Ocak 2026 itibarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL olacak.

Otoyol geçiş ücretleri değişiyor

Yeni yılla birlikte otoyol geçiş ücretleri de zamlanıyor. Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti 740 TL olacak. Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu geçiş ücreti (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL'ye çıkacak.

Avrasya Tüneli ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli ise 228 TL olacak.


#otoyol ücretleri
#köprü geçiş ücretleri
#otoyol geçiş ücreti
#karayolları genel müdürlüğü
#ulaştırma ve altyapı bakanlığı
#köprü geçiş zammı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Batman kura çekimi ne zaman, kuralar saat kaçta çekilecek?