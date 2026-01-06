Otoyol ve köprü ücretlerine zam yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti güncellendi. Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş ücretleri de artırıldı.

KÖPRÜ VE OTOYOL GEÇİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU 2026?

KGM'den yapılan yazılı açıklamada, KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerinin, 1 Ocak 2026 itibarıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleri tek yön otomobil geçiş ücreti 47 TL'den 59 TL'ye çıkacak.

Motosikletler için geçiş ücreti ise 25 TL olacak.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü yeni geçiş ücreti

Yeni yılla birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 80 TL'den 95 TL'ye çıkacak.

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Osmangazi Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 795 TL'den 995 TL'ye çıkacak.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti

1 Ocak 2026 itibarıyla 1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti 995 TL olacak.

Otoyol geçiş ücretleri değişiyor

Yeni yılla birlikte otoyol geçiş ücretleri de zamlanıyor. Buna göre, Ankara-Niğde Otoyolu geçiş ücreti 740 TL olacak. Aydın–Denizli Otoyolu ise 502 TL oldu.

Anadolu Otoyolu (Çamlıca–Akıncı) 337 TL, Avrupa Otoyolu geçiş ücreti (Mahmutbey–Edirne) ise 168 TL'ye çıkacak.

Avrasya Tüneli ne kadar olacak?

Avrasya Tüneli ise 228 TL olacak.



