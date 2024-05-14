Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), KGM ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretlerini, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 00.00’dan itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenledi.

15 Temmuz ve FSM köprülerinden geçiş 24 TL oldu

Buna göre; 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet (FSM) köprülerinden geçiş ücreti 24 TL oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden geçiş 49 TL, Osmangazi Köprüsü 399 TL, 1915 Çanakkale Köprüsü ise 419 TL olarak belirlendi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri Geçiş Ücretleri Tarifesi:

* Ücretlere KDV dahildir.​

- 01.01.2023 tarihinden itibaren FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden iki yönlü ücret alınmaktadır.​

- FSM ve 15 Temmuz Şehitler Köprülerinden Ukome Kararında izin verilen araçlar geçebilmektedir. Geçiş iznine sahip olmayan araçlar geçiş ücretinin yanında cezalı geçiş ücretlerini de ödeyecektir.

- Motosikletler KGM işletimindeki otoyollar ve köprülerde 6. sınıf araç ücreti ödeyecektir.​

Ukome Kararına göre; Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanabilecek araçlar aşağıdadır.​

- 15 Temmuz Şehitler Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, Tüm servis araçları, (Turizm, Personel, Okul vb.) Toplu Taşıma Araçları, (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve N1 Sınıfı acil yardım ambulansı ve Acil Sağlık Araçları kullanabileceklerdir.​

- Fatih Sultan Mehmet Köprüsünü; 1. sınıf araçlar, 2. sınıf araçlar (Kamyon ve Otobüsler hariç), Tüm servis araçları (Turizm, Personel, Okul vb.), Karavanlar, Toplu Taşıma Araçları (IETT ve Halk Otobüsü, Otobüs A.Ş. vb. Taksi dolmuş) ve KGM'den izinli kamu kurum ve kuruluşlarının resmi plakalı hizmet araçları kullanabileceklerdir.

- Köprüleri kullanımına izin verilen araçların dışındaki 2. 3. 4. ve 5. sınıf araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçların zorunlu olarak Yavuz Sultan Selim Köprüsünü kullanması gerekmektedir.

- Yavuz Sultan Selim Köprüsünü ise bütün araç sınıfları kullanabilecektir. Ancak Özel Yük Taşıyan Araçlar ile Kimyasal ve Tehlikeli Madde Taşıyan araçlar için bazı kriterler doğrultusunda izinler verilmektedir.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

Osmangazi Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

1915 Çanakkale Köprüsü Geçiş Ücretleri Tarifesi:

İstanbul-Ankara arasındaki yolu Anadolu Otoyolu ücreti otomobiller için 134 TL oldu.







