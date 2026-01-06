KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM sonuç sorgulama ekranı açıldı mı?

KPSS 2025/2 merkezi yerleştirme sürecinde tercih maratonu tamamlandı. ÖSYM tarafından 18–25 Aralık tarihleri arasında alınan tercihler sonrası binlerce aday, gözünü sonuçların açıklanacağı tarihe çevirdi. Önceki yıllardaki merkezi atama takvimleri incelendiğinde, KPSS 2023/2 ve 2024/2 tercih sonuçlarının ocak ayının ilk günlerinde duyurulduğu görülüyor. Bu nedenle KPSS 2025/2 sonuçlarının da benzer bir takvimle açıklanması bekleniyor.

3 /5 Sonuçlar Nasıl Sorgulanacak? KPSS 2025/2 yerleştirme sonuçları açıklandığında, adaylar ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden sisteme giriş yaparak sonuç belgelerini görüntüleyebilecek. Sonuç belgesi ayrıca e-posta ya da basılı olarak gönderilmeyecek. KPSS 2025/2 merkezi atama tercih sonuçları, ÖSYM'nin sonuç açıklama ekranı https://ais.osym.gov.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

4 /5 Yerleştirmeler Nasıl Yapılacak? Yerleştirme sürecinde adayların puanları ve tercih sıraları esas alınacak. Aynı puana sahip adaylar arasında öncelik mezuniyet tarihi daha eski olana, bu durumun eşitliği halinde ise yaşı büyük olana verilecek.