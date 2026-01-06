İstanbul'da baraj doluluk oranları yaz aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşlar tarafından araştırma konusu oldu. İSKİ 6 Ocak 2026 Salı günü İstanbul baraj doluluk oranı verilerini paylaştı. Geçtiğimiz yılların aynı gününe ait baraj seviyeleri ile kıyaslandığında doluluk oranlarında son durum megakentliler için sevindirici. Yaz aylarıyla birlikte baraj seviyelerinde düşüş yaşanan İstanbul güncel baraj doluluk oranı verilerine dair İSKİ, 6 Ocak 2026'da son durumu açıkladı. İşte İstanbul güncel baraj doluluk oranı!

2 /6 İSKİ BARAJLARIN DOLULUK ORANI: 30 ARALIK 2025 VERİLERİ İstanbul'daki barajlarda su seviyeleri düşüşe devam ediyor. 30 Aralık Salı günü İSKİ tarafından açıklanan verilere göre, barajların doluluk oranı yüzde 17,98 olarak kaydedildi.

İSKİ'nin resmi internet sitesinden alınan bilgiye göre, İstanbul'da barajların genel doluluk oranı 6 Ocak Salı günü yüzde 18.91 olarak ölçüldü.

Ömerli Barajı 22,32 Darlık Barajı 29,63 Elmalı Barajı 58,54 Terkos Barajı 16,31 Alibey Barajı 12,37 Büyükçekmece Barajı 15,97 Sazlıdere Barajı 13,31 Istrancalar Barajı 35,17 Kazandere Barajı 4,48 Pabuçdere Barajı 4,08

















































