İmam, vaiz ve müezzin maaşları 2026: Vaiz müezzin ve imam maaşları ne kadar oldu?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Türkiye genelinde memur maaşlarına yapılacak artış oranı kesinleşti. Bu gelişmeyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde görev yapan imam, vaiz ve müezzinlerin 2026 Ocak döneminde alacağı maaşlar da yeniden belirlendi. Açıklanan oranlar, yılın ilk yarısında uygulanacak zamlı ödemelerin çerçevesini oluşturdu.
6 aylık enflasyon oranı netleşti
2025 yılının ikinci yarısını kapsayan enflasyon verileri, memur maaş hesaplamalarında belirleyici oldu. Temmuz’dan Aralık ayına kadar açıklanan aylık TÜFE oranlarıyla birlikte altı aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. Aralık ayında aylık enflasyon yüzde 0,89 olarak kaydedilirken, bu veriler maaş artışlarının temelini oluşturdu.
Vaiz, imam ve müezzin maaşları ne kadar oldu?
Bu artış oranı, din görevlilerinin maaşlarına da doğrudan yansıdı. 2025 yılında 63 bin 916 TL olarak ödenen vaiz maaşı, 2026 Ocak zammı sonrasında 75 bin 810 TL seviyesine yükseldi. Aynı katsayı artışı imam ve müezzin maaşlarında da geçerli olurken, zamlı ödemelerin Ocak ayı itibarıyla hesaplara yatırılması öngörülüyor.
Memur maaşlarına yüzde 18,60 artış
Hesaplamalara göre memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 6,85 seviyesinde gerçekleşti. Buna 2026 yılının ilk altı ayı için geçerli olan yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak uygulamaya alındı.