İmam, vaiz ve müezzin maaşları 2026: Vaiz müezzin ve imam maaşları ne kadar oldu?

Memur maaşlarına yüzde 18,60 artış

Hesaplamalara göre memurlar için oluşan enflasyon farkı yüzde 6,85 seviyesinde gerçekleşti. Buna 2026 yılının ilk altı ayı için geçerli olan yüzde 11’lik toplu sözleşme zammı eklendi. Böylece memur ve memur emeklilerinin toplam zam oranı yüzde 18,60 olarak uygulamaya alındı.



