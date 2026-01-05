Batman'da okullar tatil mi? Batman'da 6 Ocak okul var mı? Valilik açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları ile son günlerde etkili olan kar yağışı yerini soğuk ve don olayına bıraktı. Batman'da etkili olan soğuk hava ile don ve buzlanma nedeniyle iki ilçede eğitime yarın ara verildi.





BATMAN'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 6 OCAK SALI

Batman'ın Kozluk ve Sason ilçelerinde yoğun don ve buzlanma nedeniyle taşımalı eğitime yarın ara verildi.​​​​​​​ Kozluk ve Sason kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, ilçelerin genelinde etkili olan yoğun don ve buzlanma nedeniyle salı günü taşımalı eğitime 1 gün süreyle ara verildiği belirtildi.





ELAZIĞ, ŞIRNAK, BATMAN VE BİNGÖL'DE 92 YERLEŞİM YERİNE ULAŞIM SAĞLANAMIYOR

Elazığ, Şırnak, Batman ve Bingöl'de kar ve tipi nedeniyle 92 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Elazığ İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle ilçelerden Maden'de 1 ve Karakoçan'da 2 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapalı yolların açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Şırnak

Şırnak Belediyesi ekiplerince kent merkezinde başlatılan kar temizleme çalışmaları devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle Beytüşşebap'ta 5 ve Uludere'de 1 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ve karayolları ekipleri, kapalı yolların açılması için çalışma yürütüyor.

Batman

Batman'da da kar yağışından 59 yerleşim yerinin yolu kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, Gercüş'te 4, Kozluk'ta 3 ve Sason'da 52 yerleşim yerinin yolunu kardan temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

Bingöl