TOKİ Mardin kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? 500 bin konut kurasına kimler katılacak, başvurusu reddedilenler kimler liste belli oldu mu?

15:405/01/2026, Pazartesi
G: 5/01/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için kura heyecanı Mardin'de zirvede. Mardin merkez ve ilçelerinde toplam 5.357 adet sosyal konut inşa edilecek. Mardin TOKİ sosyal konut kura çekiliş tarihi resmi olarak duyuruldu ve hak sahiplerini belirleyecek ilk kuralar yaklaşıyor. Peki Mardin TOKİ konut kura çekimi ne zaman yapılacak? İşte TOKİ 500 bin sosyal konut Mardin kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı

Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ’nin açıkladığı takvime göre Mardin sosyal konut kura çekilişleri için geri sayım sona eriyor. 500 bin sosyal konutta ilk etap kuraları 29 Aralık Pazartesi günü Adıyaman ili ile başladı. Kuralar noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek. Mardin TOKİ kura çekiliş tarihi netleşti. Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı, kura çekilişinin ardından hemen TOKİ resmi internet sitesi (www.toki.gov.tr) ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Vatandaşlar T.C. kimlik numaraları ile kura sonuçlarını kolayca sorgulayabilecek.

Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak?

Mardin için TOKİ sosyal konut kura çekimi 6 Ocak Salı günü Mardin Artuklu İl Milli Eğitim Konferans Salonu'da saat 11:00'da gerçekleştirilecek.


500 bin sosyal konut projesinde Mardin’de konutlar Mardin merkez, Dargeçit, Derin, Mazıdağı, Midyat, Nusaybin, Ömerli ve Savur’da yapılacak.

Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde kuraya katılacakların isimleri ve başvurusu kabul edilmeyenlerin isim listesi için tıklayın

MARDİN TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.


MARDİN TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


Mardin TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Mardin'de 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Mardin'de 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Mardin'de 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

