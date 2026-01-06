“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. Toplam 7 bin 459 konutun inşa edileceği Manisa'da TOKİ sosyal konut kura çekilişine ilişkin takvim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Manisa TOKİ sosyal konut kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı ve 500 bin konut projesine dair kura çekiliş tarihlerinin netleşip netleşmediği merak ediliyor.
'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında il bazında aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 7 bin 459 konutun yapılacağı Manisa'da sosyal konut TOKİ kura çekiliş tarihleri merak konusu. Peki Manisa TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 500 bin konut kurası çekiliş tarihlerine ilişkin detaylar.
Manisa TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Manisa TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri belli oldu. Buna göre, Manisa TOKİ kurası 5 Mart’ta çekilecek. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ Manisa kura çekilişine katılacakların listesi için tıklayın
TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN
Manisa 500 bin sosyal konutların yapılacağı ilçeler listesi
Manisa TOKİ konut kurasına katılacaklar listesi için tıklayın
Manisa TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?
Manisa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Manisa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Manisa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.