Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
TOKİ 500 bin konut projesi Manisa kura çekimi ne zaman yapılacak?

TOKİ 500 bin konut projesi Manisa kura çekimi ne zaman yapılacak?

17:216/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

“Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında Türkiye genelinde 81 ilde hayata geçirilecek 500 bin sosyal konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. Toplam 7 bin 459 konutun inşa edileceği Manisa'da TOKİ sosyal konut kura çekilişine ilişkin takvim vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bu kapsamda, Manisa TOKİ sosyal konut kura çekiminin hangi tarihte yapılacağı ve 500 bin konut projesine dair kura çekiliş tarihlerinin netleşip netleşmediği merak ediliyor.

'Yüzyılın Konut Projesi' kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri başladı. 29 Aralık 2025 - 27 Şubat 2026 arasında il bazında aşamalı olarak gerçekleştirilecek. 7 bin 459 konutun yapılacağı Manisa'da sosyal konut TOKİ kura çekiliş tarihleri merak konusu. Peki Manisa TOKİ sosyal konut kura çekimi ne zaman yapılacak? 500 bin konut kurası çekiliş tarihlerine ilişkin detaylar.


Manisa TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?

Manisa TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri belli oldu. Buna göre, Manisa TOKİ kurası 5 Mart’ta çekilecek. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor. 


TOKİ Manisa kura çekilişine katılacakların listesi için tıklayın


TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)

e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.

TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN


Manisa 500 bin sosyal konutların yapılacağı ilçeler listesi


Manisa TOKİ konut kurasına katılacaklar listesi için tıklayın

Manisa TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar, ödemeler nasıl olacak ne nasıl?

Manisa'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.

Manisa'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.

Manisa'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.

#TOKİ
#Samsun
#TOKİ Samsun kura tarihi
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Borsa İstanbul’da rekor kapanış: BIST 100 bugün neden yükseldi? 6 Ocak 2026 Salı borsada son durum