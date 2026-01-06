Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği: Haftada 3 gün çalışanlar ne kadar kazanacak? Cep harçlığı kaç TL’ye çıktı?

İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği: Haftada 3 gün çalışanlar ne kadar kazanacak? Cep harçlığı kaç TL’ye çıktı?

19:066/01/2026, Salı
Yeni Şafak
Sonraki haber

İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe’de düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi programında İŞKUR Gençlik Programı için yeni destek tutarını açıkladı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik program kapsamında günlük ödeme artırıldı. 2026 yılıyla birlikte cep harçlığı yükselirken, haftalık çalışma modeliyle elde edilen aylık gelir de önemli ölçüde arttı.

Türkiye’de gençlerin istihdama katılımını güçlendirmeyi hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılına zamlı destek tutarıyla girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Ocak 2026 tarihinde Ankara’daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı açıklamaya göre, programdan yararlanan gençlere ödenen günlük cep harçlığı artırıldı.

Günlük destek tutarı yükseltildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl başlatılan programın gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Açıklamaya göre daha önce 1083 lira olarak uygulanan günlük destek ödemesi, 2026 itibarıyla 1375 liraya çıkarıldı. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken gelir elde etmeleri hedeflendi.

Aylık gelirde dikkat çeken artış

İŞKUR Gençlik Programı kapsamında haftada üç gün görev alan gençlerin aylık kazancı da zamdan etkilendi. Yeni düzenlemeyle birlikte aylık gelir yaklaşık 15 bin liradan 19 bin liraya yükseldi. Programdan yararlanan öğrenci sayısının 150 bine ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.

Genç istihdamına yönelik politika vurgusu

Ankara’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin genç nüfusunun ülke ekonomisi için stratejik bir güç olduğuna dikkat çekti. İŞKUR’un yürüttüğü bu programla üniversite öğrencilerinin hem mesleki deneyim kazandığı hem de eğitim sürecinde maddi destek sağlandığı ifade edildi.

#i̇şkur gençlik programı
#i̇şkur
#gençlik programı 2026
#recep tayyip erdoğan
#genç i̇stihdam hamlesi
#üniversite öğrencileri
#genç istihdamı
#istihdam desteği
#cep harçlığı
#İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ramazan ne zaman başlıyor 2026? İlk oruç hangi gün tutulacak? Diyanet takvimine göre ilk sahur, ilk iftar ve bayram günleri