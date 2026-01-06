İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği: Haftada 3 gün çalışanlar ne kadar kazanacak? Cep harçlığı kaç TL’ye çıktı?

İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği ne kadar oldu? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe’de düzenlenen Genç İstihdam Hamlesi programında İŞKUR Gençlik Programı için yeni destek tutarını açıkladı. Üniversite öğrencileri ve yeni mezunlara yönelik program kapsamında günlük ödeme artırıldı. 2026 yılıyla birlikte cep harçlığı yükselirken, haftalık çalışma modeliyle elde edilen aylık gelir de önemli ölçüde arttı.
Türkiye’de gençlerin istihdama katılımını güçlendirmeyi hedefleyen İŞKUR Gençlik Programı, 2026 yılına zamlı destek tutarıyla girdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 6 Ocak 2026 tarihinde Ankara’daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde yaptığı açıklamaya göre, programdan yararlanan gençlere ödenen günlük cep harçlığı artırıldı.
Günlük destek tutarı yükseltildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz yıl başlatılan programın gençler tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Açıklamaya göre daha önce 1083 lira olarak uygulanan günlük destek ödemesi, 2026 itibarıyla 1375 liraya çıkarıldı. Böylece öğrencilerin eğitim hayatlarını sürdürürken gelir elde etmeleri hedeflendi.
Aylık gelirde dikkat çeken artış
İŞKUR Gençlik Programı kapsamında haftada üç gün görev alan gençlerin aylık kazancı da zamdan etkilendi. Yeni düzenlemeyle birlikte aylık gelir yaklaşık 15 bin liradan 19 bin liraya yükseldi. Programdan yararlanan öğrenci sayısının 150 bine ulaştığı bilgisi de paylaşıldı.
Genç istihdamına yönelik politika vurgusu
Ankara’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin genç nüfusunun ülke ekonomisi için stratejik bir güç olduğuna dikkat çekti. İŞKUR’un yürüttüğü bu programla üniversite öğrencilerinin hem mesleki deneyim kazandığı hem de eğitim sürecinde maddi destek sağlandığı ifade edildi.