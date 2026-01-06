İŞKUR Gençlik Programı 2026 desteği: Haftada 3 gün çalışanlar ne kadar kazanacak? Cep harçlığı kaç TL’ye çıktı?

Genç istihdamına yönelik politika vurgusu

Ankara’da yapılan tanıtım toplantısında konuşan Erdoğan, Türkiye’nin genç nüfusunun ülke ekonomisi için stratejik bir güç olduğuna dikkat çekti. İŞKUR’un yürüttüğü bu programla üniversite öğrencilerinin hem mesleki deneyim kazandığı hem de eğitim sürecinde maddi destek sağlandığı ifade edildi.