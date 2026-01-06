Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz kanalda mı?





Rekabette 75. buluşma

Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da 6 Ocak'ta yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.





İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.

Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.



