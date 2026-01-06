Fenerbahçe Samsunspor Süper Kupa yarı final maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Samsunspor maçı şifresiz kanalda mı?

Turkcell Süper Kupa’da yeni dörtlü formatın yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor. Adana’daki mücadele, final biletinin sahibini belirleyecek. Maçın tarihi, saati, yayıncı kanalı ve muhtemel 11’leri netleşti. Kazanan ekip, 10 Ocak’taki finalde Galatasaray’ın rakibi olacak. Maça az bir süre kala futbolseverler maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda ve şifresiz yayın olup olmadığını araştırıyor. İşte Fenerbahçe-Samsunspor kupa maçı canlı yayın bilgileri ve maçtan notlar.
Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor, final yolunda sahaya çıkıyor. Süper Lig’i geçtiğimiz sezon ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe ile Karadeniz temsilcisi Samsunspor, Adana’daki karşılaşmada adını finale yazdırmayı hedefliyor. Futbolseverler, maçın yayın bilgileri ve ilk 11’lerini merak ediyor.
Fenerbahçe Samsunspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yarı final mücadelesi 6 Ocak Salı günü Adana’da oynanacak. Karşılaşmaya Yeni Adana Stadyumu ev sahipliği yapacak. Saat 20.30’da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. Maç, Atv ekranlarından canlı yayınlanacak.
Final yolu ve organizasyon takvimi
Dörtlü turnuva formatında oynanan Turkcell Süper Kupa’da ilk finalist Galatasaray oldu. Bu akşamki eşleşmenin galibi, 10 Ocak’ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanacak finalde sarı-kırmızılı ekiple kupaya uzanmak için mücadele edecek.
Muhtemel 11’ler
Fenerbahçe: Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Bartuğ, İsmail, Musaba, Asensio, Kerem, Jhon Duran
Samsunspor: Okan, Borevkovic, Satka, Drongelen, Zeki, Makoumbou, Yunus Emre, Eyüp, Tomasson, Holse, Mouandilmadji
Rekabette 75. buluşma
Fenerbahçe ile Samsunspor, Turkcell Süper Kupa'da 6 Ocak'ta yapacakları maçla tarihlerinde 75. kez karşı karşıya gelecek.
İki takımın 65'i lig, 8'i Türkiye Kupası ve 1'i de özel karşılaşma olmak üzere daha önce oynanan 74 müsabakasında sarı-lacivertlilerin üstünlüğü bulunuyor. Söz konusu mücadelelerde sarı-lacivertliler 39, kırmızı-beyazlılar ise 14 kez galip gelen taraf oldu.
Fenerbahçe'nin 117 golüne, Samsunspor 63 golle karşılık verdi.
Süper Kupa'da ilk randevu
Fenerbahçe ile Samsunspor, 2006 yılından itibaren Süper Kupa adıyla oynanan organizasyonda ilk kez karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertli ekip ile Karadeniz temsilcisi, daha önce Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonunun karşılaştığı Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da hiç karşılaşmadı.
Son 4 maçları beraberlikle sonuçlandı
Fenerbahçe ile Samsunspor, rekabetteki son 4 müsabakada yenişemedi.
Tamamı Süper Lig'de oynana söz konusu karşılaşmalarda 2 kez 0-0, birer kez de 1-1 ve 2-2 beraberlikler yaşandı.
Farklı galibiyetler
Fenerbahçe, 1993-94 sezonunda, 1 Mayıs 1994'te İstanbul'da oynanan maçta rakibini 8-1 yenerek rekabet tarihinin en farklı galibiyetlerinden birine imza attı.
Samsunspor ise güçlü rakibini 1985-86 ve 1986-87 sezonlarında üst üste Samsun 19 Mayıs Stadı'ndaki lig maçlarında 4-0 yenerek en farklı galibiyetlerini elde etti.