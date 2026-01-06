3600 EK GÖSTERGE SON GELİŞMELER 6 OCAK: Maaşlar baştan sona değişecek! 3600 ek gösterge ne zaman Meclis'e gelecek?

5510 Sayılı Kanun’a tabi olan memurların emekli maaşları 2.916 TL yükselirken, 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu'na tabi olanlar için bu artış 11.158 TL’ye kadar çıkabiliyor. Bu fark, tazminat yansıtma oranlarının da dikkate alınmasıyla oluşuyor.

15 Ocak 2023 sonrası atanan memurlara geçmişe dönük ödeme yapılıp yapılmayacağı ise yeni bir yasal düzenleme ile netlik kazanacak. AYM’nin kesin hükmü sonrasında gözler şimdi gelecek resmi açıklamada.