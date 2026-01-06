2026 yılında 1-3 yaş motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı 1069 TL ila 13 bin 667 TL arasında değişecek. 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 1069 TL TL olurken, 251-650 cc’ye kadar motosikletler için 2 bin 215 TL, 651-1200 cc’lik motosikletler için 5 bin 720 TL ve 1201 cc ve üzeri motosikletler için 13 bin 877 TL ödenecek. Diğer yandan, 1–6 yaş arasındaki panelvan araçların sahipleri, 1.9 metreküp silindir hacmine kadar olan araçlar için 9 bin 168 TL MTV ödeyecek. Aynı yaş grubundaki minibüs sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı ise 6 bin 875 TL olacak. 1.5 tona kadar olan kamyonetlerde MTV 6 bin 165 TL olarak uygulanırken, 1.5–3.5 ton arası kamyonetlerde bu tutar 12 bin 489 TL’ye yükselecek.