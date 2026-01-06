Gelir İdaresi Başkanlığından (GİB) yapılan açıklamaya göre, bu yıla ait Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin birinci taksit ödeme dönemi başladı. MTV ilk taksit ödemesi 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yatırılması gerekiyor. Peki MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılacak? Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar oldu? İşte, 2026 MTV hesaplama tablosu.
Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor.
MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılacak?
Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10-23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla de yapılabilecek.
Dijital Vergi Dairesinden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor. MTV'nin ilk taksitinin ödenmesi için son gün ise 2 Şubat Pazartesi olarak belirlendi.
MTV 2026 ne kadar?
2026’da yeni otomobil satın alacaklar veya 1-3 yaşındaki otomobil sahipleri, aracın motor silindir hacmine göre 5 bin 750 TL ila 274 bin TL arasında değişen MTV’ler ödeyecekler. En yaygın ödenecek MTV ise 12 bin 28 TL ile motor silindir hacmi 1.3-1.6 arasında değişen otomobillere ait olacak.
1-3 yaş aralığındaki binek otomobillerin MTV oranları, aracın değeri ve motor silindir hacmine göre değişiyor ancak son yıllarda araç değerleri çok hızlı arttığı için limitler genellikle en üst seviyeden hesaplanıyor. Buradan hareketle 2026’da motor silindir hacmi 1.3 litreye kadar otomobillerden alınacak MTV tutarı 6 bin 903 TL’ye çıkacak. Motor silindir hacmi 1.3 litre ila 1.6 arasında olan otobillerden alınacak MTV tutarı 12 bin 28 TL’ye yükselirken, 1.6 litre ila 1.8 arasında değişen motor silindir hacmi için ödenecek tutar 17 bin 886 TL’den 21 bin 252 TL’ye çıkacak. 2025 yılında ödenecek en yüksek MTV tutarı ise 274 bin 415 TL olacak.
2026 yılında 1-3 yaş motosiklet sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı 1069 TL ila 13 bin 667 TL arasında değişecek. 100-250 cc motosikletler için ödenecek MTV tutarı 1069 TL TL olurken, 251-650 cc’ye kadar motosikletler için 2 bin 215 TL, 651-1200 cc’lik motosikletler için 5 bin 720 TL ve 1201 cc ve üzeri motosikletler için 13 bin 877 TL ödenecek. Diğer yandan, 1–6 yaş arasındaki panelvan araçların sahipleri, 1.9 metreküp silindir hacmine kadar olan araçlar için 9 bin 168 TL MTV ödeyecek. Aynı yaş grubundaki minibüs sahiplerinin ödeyeceği MTV tutarı ise 6 bin 875 TL olacak. 1.5 tona kadar olan kamyonetlerde MTV 6 bin 165 TL olarak uygulanırken, 1.5–3.5 ton arası kamyonetlerde bu tutar 12 bin 489 TL’ye yükselecek.