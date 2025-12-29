Yeni Şafak
HURDA TEŞVİKİ 2025 SON DAKİKA AÇIKLAMALAR: Hurda teşviki yasası Meclis’ten geçti mi, ne zaman Resmi Gazete’de yayımlanacak? Alınabilecek araçlar ve fiyat listesi

12:4629/12/2025, Pazartesi
ÖTV’siz araç ve hurda teşviki düzenlemesi, 28 Aralık 2025 Pazar günü itibarıyla vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. TBMM’ye sunulan teklifin yasalaşıp yasalaşmadığı, İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’nın ne zaman başlayacağı ve kimleri kapsayacağı araştırılıyor.

Hurda teşviki ve ÖTV’siz araç düzenlemesiyle ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Meclis gündeminde bulunan yasa teklifi, sıfır araç almak isteyen milyonlarca vatandaşa umut olurken, başvuru tarihi ve şartları da merak konusu oldu.

HURDA TEŞVİKİ VE ÖTV'SİZ OTOMOBİLDE SON DURUM!

Hurda teşviki ve ÖTV'ye ilişkin yasa hem ekonomiyi canlandıracak hem de çevre kirliliğinin önüne geçecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulması sonrası düzenlemenin yıl sonuna kadar Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

ÖTV'SİZ ARAÇ VE HURDA TEŞVİKİ YASASI İLE İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı’na talebin yüksek olması bekleniyor. Konuya ilişkin detaylar belli olduğunda haberimiz güncellenecektir…

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI ŞARTLARI NELER?

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre otomobile erişimi kolaylaştırmak üzere 3 veya daha fazla çocuklu ailelere yönelik bir araç alım desteği hazırlanıyor. Programla özellikle düşük gelir gruplarının satın alma gücüne uyumlu uzun vadeli finansman imkanı sağlanması planlanıyor.

#Hurda araç
#Hurda Araç Teşviki
#hurda araç teşvik yasası
