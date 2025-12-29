EMEKLİ MAAŞI 2026 SON DAKİKA HESABI: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? 16.881 TL taban maaşa...

Ocak 2026 emekli maaşı zammı için kritik haftaya girildi. TÜİK’in kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin alacağı zam oranının büyük kısmı netleşirken, gözler 5 Ocak’ta duyurulacak aralık enflasyonuna çevrildi.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2026 Ocak zammında sona yaklaşılıyor. 5 aylık enflasyon farkının ortaya çıkmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışı için hesaplar yeniden yapılmaya başlandı.
5 AYLIK NET ORAN BELLİ OLDU!
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 6 aylık enflasyon oranına göre zam alıyor. Temmuz ayında yüzde 15,57 oranında zam alan emekliler için ikinci 6 aylık zam oranı TÜİK tarafından açıklanan verilerle belli olacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilerle 5 aylık zam oranı belli oldu. 5 aylık kümülatif enflasyon oranı yüzde 11,21 olarak belirlendi. Geriye sadece Ocak ayında açıklanacak Aralık ayı enflasyon rakamı kaldı.
KESİNLEŞEN 5 AYLIK ENFLASYON FARKINA GÖRE MAAŞLAR NASIL OLACAK?
5 aylık netleşen emekli zammı kapsamında 16 bin 881 lira olan en düşük emekli maaşı 18 bin 773 liraya yükselecek.
2026 OCAK EMEKLİ ZAMMI TAHMİNLERİ
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek yıl sonu enflasyonu için "yüzde 31 seviyesinde bitireceğiz" şeklinde yaptığı konuşma, TCMB aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin verdiği yüzde 31,17 ve 6,5 farkın refah payı olarak artışa dahil edilmesi yönündeki tahminler çeşitli senaryoları doğuruyor. Buna göre;
Merkez Bankası anketine göre 6 aylık zam oranı %12,42 olacak.
Yıl sonu beklentilerinin üst bandına göre 6 aylık zam oranı %13,99 olacak
6,5 puanlık fark eklenirse 6 aylık zam oranı %18,92 olacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12,42 oranında zam alırsa en düşük emekli maaşı 16 bin 881 liradan 18 bin 977 TL'ye çıkacak.
Yüzde 13,99 oranındaki zamla en düşük emekli maaşı 19.242 TL'ye yükselecek.