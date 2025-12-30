Tüm Türkiye'yi etkisi altına alan soğuk hava ve kar yağışının ardından gözler okullardan gelecek tatil açıklamasına çevrilmişti. Yarın 31 Aralık Çarşamba okullar tatil mi? Yurt genelinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle öğrenciler, veliler ve öğretmenler yarın illerinde kar tatili olup olmadığını merak ediyor. Birçok ilde hava sıcaklıklarının düşmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte "Yarın kar tatili olan il var mı? Okullar tatil edildi mi?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Valiliklerden yapılan resmi açıklamalar yakından takip edilirken, kar yağışının etkili olduğu iller ve 31 Aralık Çarşamba günü için tatil kararı alınan bölgeler gündemdeki yerini koruyor. İşte kar yağışının etkili olduğu iller...
Birçok ilde dün başlayan yoğun kar yağışlarının ardından valiliklerden kar tatili açıklamaları gelmeye başladı. Valiliklerden yapılan açıklamalarda, Zonguldak, Bolu, Bartın, Aksaray, Düzce, Van ve daha birçok il genelinde 30 Aralık bugün eğitim öğretim yapılmayacak. Peki, yarın okullar tatil mi? 31 AralıkÇarşamba hangi illerde okullar tatil edildi?
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK İÇİN İLK KARAR!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından paylaşılan 31 Aralık tarihli hava durumu raporu, yarın tüm ülke genelinde yoğun kar yağışı olacağına işaret ediyor.
Son 3 gündür ülke genelinde yaşanan kar yağışlarının ardından dün ve bugün bazı illerde okullar tatil edilmişti. Yarın yaşanacak yoğun yağış nedeniyle ise bazı illerden şimdiden tatil haberleri gelmeye başladı. Bazı illerde okullar 31 Aralık tarihinde de tatil edildi.
İşte 31 Aralık tarihli kar tatili olan iller;
KASTAMONU
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde eğitime yarın ara verildi.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmelere göre yarın sabah saatlerinden itibaren kent genelinde kar yağışı, soğuk hava ve buzlanma riskinin beklendiği belirtildi.
Alınan tedbirler kapsamında 31 Aralık 2025 Çarşamba günü il genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi.
BİTLİS
Bitlis Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde salı ve çarşamba günü eğitime ara verildiğini duyurdu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, aşırı soğuklarla birlikte 30 Aralık Salı günü buzlanma, 31 Aralık Çarşamba günü de yoğun kar yağışının beklendiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Vatandaşlarımızın ve öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması adına ilimiz merkez ve ilçelerinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı yaygın ve örgün eğitim yapan tüm okul ve kurumlarda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza bağlı kreş, gündüz bakımevi ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitim ve öğretime 2 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görev yapan malul, engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacaktır.”
BATMAN
Batman'da, kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitime ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, yarın kentte kar yağışı beklendiği, gece ve sabah saatlerinde hava sıcaklığının hissedilir derecede düşeceğinin öngörüldüğü ve buna bağlı olarak buzlanma ve don olaylarının artacağı belirtildi.
Bu nedenle yarın ildeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiği bildirilen açıklamada, engelli ve hamile kamu personelinin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.