HURDA ARAÇ TEŞVİKİ SON DURUM 31 ARALIK 2025 | Hurda Araç Teşviki Ne Zaman Çıkacak, Meclis'ten Geçti Mi? ÖTV'SİZ araba listesi...

İLK ARABAM YERLİ OTOMOBİL AİLE DESTEK PROGRAMI NEDİR?

İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı ile Türkiye'nin yerli otomotiv sanayi altyapısını güçlendirmek ve 3 ya da daha fazla çocuklu ailelerin otomobil sahibi olması amaçlanıyor.