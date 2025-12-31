Perşembe günü yarın okullar tatil mi, ders olacak mı? 1 Ocak 2026 resmi tatil mi? MEB takvimi

Türkiye’de yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte “1 Ocak resmi tatil mi”, “1 Ocak’ta okullar açık mı” soruları yeniden gündeme geldi. 2026 takvimine göre yılın ilk günü Perşembe gününe denk gelirken, resmi tatil uygulaması eğitim ve kamu hizmetlerini de doğrudan etkileyecek.





1 Ocak 2026 resmi tatil mi?

Yılbaşı günü olan 1 Ocak, Türkiye’de resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu nedenle 1 Ocak 2026 Perşembe günü kamu kurumları, bankalar, PTT ve Borsa İstanbul kapalı olacak. Resmi tatil uygulaması ülke genelinde geçerli olacak.





1 Ocak’ta okullar ve üniversiteler açık mı?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Ocak’ta ilkokul, ortaokul ve liselerde ders yapılmayacak. Üniversitelerde de yılbaşı tatili nedeniyle eğitim faaliyetlerine bir gün ara verilecek. Eğitim-öğretim, 2 Ocak Cuma günü normal seyrine dönecek.





Sağlık hizmetleri ve eczaneler açık mı?

Resmi tatil kapsamında devlet ve özel hastanelerde poliklinik hizmetleri sunulmayacak. Ancak acil servisler 7 gün 24 saat esasına göre açık olacak. Eczaneler ise nöbet sistemiyle çalışacak; vatandaşların açık eczaneleri bulundukları il ve ilçeye göre kontrol etmeleri gerekecek.





2026 Yarıyıl ve ara tatil takvimi