DEPREM Mİ OLDU SON DAKİKA? Az önce deprem mi oldu? 31 ARALIK 2025 AFAD ve Kandilli son depremler listesi

31/12/2025, Çarşamba
G: 31/12/2025, Çarşamba
Türkiye genelinde gün içinde hissedilen sarsıntılar sonrası gözler yeniden AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nin verilerine çevrildi. 31 Aralık 2025 tarihli son depremler listesi, meydana gelen hareketlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinlik bilgileriyle güncellendi.

“Az önce deprem mi oldu?” sorusu günün ilk saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, 31 Aralık 2025’te kaydedilen depremlerin büyüklük ve lokasyon bilgilerini anlık olarak yayımladı.

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

BUGÜNKÜ SON DEPREMLER 31 ARALIK 2025

AFAD ölçümlerine göre bugün büyük ölçekte bir deprem meydana gelmedi.

* Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) son depremler listesine göre 3.0 büyüklüğünden küçük olan depremler son depremler listesinde görüntülenmektedir. Son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DAKİKA DEPREMLER LİSTESİ CANLI TAKİP İÇİN TIKLAYINIZ

