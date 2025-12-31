Yeni Şafak
İŞKUR iş ilanları yeni liste yayımlandı: Yeni yılda kamuya ve özel sektöre çok sayıda personel alımı yapılacak

İŞKUR iş ilanı listeleri, ocak ayı İŞKUR alımları kapsamında kamu ve özel sektörde binlerce kişiye istihdam imkânı sunuyor. Orman Genel Müdürlüğü ile Devlet Demiryolları sürekli işçi alımı yapıyor. Güncel İŞKUR açık iş ilanları; beden işçisi, güvenlik görevlisi, temizlik personeli, büro memuru ve teknik kadrolar başta olmak üzere birçok meslek grubunu kapsarken, iş arayanlar İŞKUR üzerinden yayımlanan ilanlara online başvuru yapabiliyor. Özellikle ocak ayında artan İŞKUR iş ilanı duyuruları, farklı şehirlerde çalışma fırsatı arayan adaylar tarafından yakından takip ediliyor. İşte güncel KPSS'siz İŞKUR e-Şube açık iş ilanları.

İŞKUR, Türkiye'nin en önemli istihdam platformu olarak sürekli güncellenen açık iş ilanları ile iş arayanlara geniş fırsatlar sunmaktadır. Özellikle Ocak ayı İŞKUR alımları kapsamında, Devlet Demiryolları, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü gibi kurumlar KPSS'siz işçi alımlarını İŞKUR iş ilanı üzerinden duyurmakta olup, motor tamircisi, kaynakçı ve otomotiv elektrikçisi gibi pozisyonlarda istihdam sağlanmaktadır. İŞKUR açık iş ilanları, hem kamu hem özel sektörde binlerce pozisyonu kapsayarak, KPSS'siz İŞKUR alımları ile lise ve altı mezunlara da kapı aralamakta; başvurular e-Şube üzerinden kolayca yapılabilmektedir. Ocak ayı boyunca yayınlanan bu ilanlar, işsizlik sorununa çözüm üretirken, adayların güncel İŞKUR iş ilanlarını düzenli takip etmeleri büyük önem taşımaktadır. İşte güncel KPSS'siz İŞKUR e-Şube açık iş ilanları.

İŞKUR AÇIK İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYIN


KAMU PERSONEL ALIMI GÜNCEL İŞ İLANI İÇİN TIKLAYIN


