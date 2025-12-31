Trump-Zelenski görüşmesinin olumlu geçmesi ile düşüş trendine giren altın fiyatları aşağı yönlü seyrini bugün de sürdürüyor. Bir süredir inişli çıkışlı bir grafik çizen sarı metal, yılın son işlem gününe düşüşle başladı. Peki, bugün çeyrek altın ne kadar, yarım altın kaç TL? İşte, 31 Aralık 2025 güncel altın fiyatları.
Altın fiyatları, pazar günü gerçekleşen Trump-Zelenski görüşmesinden gelen pozitif sinyallerin ardından sert bir geri çekilme yaşadı. Kar realizasyonlarının etkisiyle ons altın tek günde yaklaşık 200 dolar gerilerken, fiyatlar son iki haftanın en düşük seviyesine indi. 2025 yılı boyunca peş peşe rekorlar kıran altın, böylece 17 Ekim’den bu yana en düşük seviyelerini görmüş oldu. Yaşanan düşüş gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarına da yansıdı. İşte yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları.
31 Aralık Çarşamba saat 09:10 itibariyle altın fiyatları şöyle:
Gram altın ne kadar?
Gram altın alış fiyatı: 5.942,65 TL
Gram altın satış fiyatı: 5.943,63 TL
Çeyrek altın ne kadar?
Çeyrek altın alış fiyatı: 9.781,00 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 10.038,00 TL
Yarım altın ne kadar?
Yarım altın alış fiyatı 19.543,000 TL
Yarım altın satış fiyatı 20.070,00 TL
22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
22 ayar bilezik gram alış fiyatı 5.564,41 TL
22 ayar bilezik gram satış fiyatı 5.633,92 TL
Cumhuriyet altın ne kadar?
Cumhuriyet altını alış fiyatı: 39.111,00 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 39.957,00 TL
Altın fiyatları ne olur, düşer mi yükselir mi?
İslam Memiş, yılın son günlerinde yeniden yükseliş trendine giren altın ilgili değerlendirmelerde bulundu. Memiş’in öngörüleri şöyle: “Altın yeni haftaya da yükselişle başladı ve yılı da yükselişle bitirecek gibi duruyor. Ons altın 1979 yılından beri yani 46 yılın tarihi zirvesi 4400 dolar seviyesinin üzerinde. Şu anda 4414 dolar seviyesinde uluslararası piyasalarda. Gram altın tarafında 6112 lira seviyesi var karşımızda. Burada da yine 6000 lira seviyesi üzerindeki hareketler devam ediyor.
Çünkü hafta çok kısa yani Çarşamba, Perşembe, Cuma tatil Amerika'da ve Avrupa'da kısa bir hafta olacak.
Riskten kaçınmak için büyük tüccarlar alım yapıyor. Riske çok girmek istemiyor. Merkez bankaları da fiziki talepte bulunuyor. Dolayısıyla da bu talep karşısında tekrar yılı yükselişi de tamamlayacak gibi duruyor. Altın tarafındaki hikaye böyle yani alımlar tekrar hızlandı ve yeni rekorlar da kaçınmaz oldu. Yine 2026 yılına ilişkin ons ve gram tarafında yükseliş beklentimiz devam ediyor.
Yine yılın ilk yarısında yani 2026 yılının Haziran ayına kadar 4800-4880 dolar seviyesi. Gram altın tarafında 8.000 belki 5 haneli rakamda. Yine sürpriz olmayan rakamlar olarak karşımızda duracak. Ama yılın ikinci yarısı farklı bir hikaye var. Yani orada tekrar daha durağan bir fiyatlama göreceğiz.
Altın fiyatlarında bu agresif yükselişlerin ben devamını şahsen beklemiyorum. Ev alacaklar, araba alacaklar, altın tarafındaki birikimlerine yönelik 2026 yılı için planlarını bence böyle yapmalı. 2026 yılının ilk yarısına kadar evet ama ikinci yarısı artık gerçek varlıklar satın almak için hamle yapacağımız bir dönem olacak.”