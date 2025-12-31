1 Ocak 2026’nın perşembe gününe denk gelmesi, yılbaşı tatilinin hafta sonu ile birleşip birleşmeyeceği sorusunu yeniden gündeme taşıdı. En çok merak edilen başlık ise 2 Ocak Cuma gününün tatil olup olmadığı. Mevcut mevzuat ve resmi takvimlere göre cuma günü için şu an alınmış bir tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor.





2 Ocak 2026 tatil mi?

Mevcut Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Ocak Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verilecek. Ancak 2 Ocak Cuma günü için şu ana kadar açıklanmış bir resmi tatil ya da idari izin kararı bulunmuyor. Bu nedenle yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece öğrenciler ve öğretmenler cuma günü ders başı yapacak.





Yılbaşı tatili kaç gün sürecek?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’a göre 1 Ocak, tek günlük resmi tatil olarak uygulanıyor. 2026 yılında bu günün perşembeye denk gelmesi, tatilin otomatik olarak uzadığı anlamına gelmiyor. Hafta sonu ile birleşen dört günlük bir tatil ancak idari izin verilmesi ya da özel sektör uygulamalarıyla mümkün olabiliyor.





Hafta sonu ile birleşecek mi?