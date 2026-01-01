TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi kapsamında en çok merak edilen başlıklardan biri de TOKİ Sivas kura çekimi oldu. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar, Sivas TOKİ kura çekiliş tarihi ve çekilişin detaylarını yakından takip ediyor. TOKİ tarafından açıklanan takvime göre Sivas’taki konut projelerine ilişkin kura çekimi, belirlenen tarihte noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçlar aynı gün kamuoyuyla paylaşılacak. Kura çekimi saat bilgisi ve canlı yayın detayları ise vatandaşların gündeminde. Peki TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
TOKİ'nin "Yüzyılın Konut Projesi" kapsamında 500 bin sosyal konut için Sivas'ta inşa edilecek konutlar, vatandaşlar tarafından büyük ilgiyle takip ediliyor. TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi merak edilirken, TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman yapılacak, Sivas TOKİ kura çekiliş tarihi ve TOKİ Sivas kura çekimi ne zaman, saat kaçta başlayacak soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Sivas TOKİ başvuruları arasında yer alan vatandaşlar, kura çekilişi tarih ve detaylarını heyecanla bekliyor. Sosyal konut projesi kapsamında Sivas merkez ve ilçelerde 3 bin 904 konut inşa edilecek.
TOKİ 500 bin konut Sivas kura tarihi belli oldu mu?
Sivas TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı.
Sivas TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ'nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
500 bin sosyal konutların Sivas'ta yapılacağı yerler.
Sivas'ta TOKİ 500 bin sosyal konut fiyatları ne kadar?
Sivas'ta 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Sivas'ta 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Sivas'ta 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.