Amasya'da yarın okullar tatil mi son dakika? 2 Ocak Amasya'da okullar tatil olacak mı? Valilik son dakika açıklamaları

2026 yılına girilmesine kısa süre kala Türkiye genelinde etkisini artırması beklenen soğuk hava ve kar yağışı, eğitim-öğretime ara verilip verilmeyeceği sorusunu gündeme taşıdı. Öğrenci ve veliler, “2 Ocak 2026 Cuma okullar tatil mi?” sorusuna yanıt ararken gözler valiliklerden gelecek resmi açıklamalara çevrildi.
Meteoroloji uyarıları sonrası kar tatili beklentisi yeniden arttı. Yurt genelinde birçok ilde öğrenciler ve veliler, 2 Ocak 2026 Cuma günü için okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak ediyor. İl il son durum ve valilik açıklamaları yakından takip ediliyor.
2 OCAK CUMA OKULLAR TATİL Mİ?
Yurt genelinde etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle 2 Ocak Cuma günü için tatil kararları yakından takip ediliyor. Yapılan resmi açıklamaya göre 2 Ocak Cuma günü Gümüşhane il merkezinde okullarda eğitime ara verildi. Kar yağışı, don ve buzlanma riskinin ulaşımı olumsuz etkileyeceği değerlendirilerek tatil kararı alındı.
YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL? AMASYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şu ana kadar valilik tarafından resmi olarak duyurulan tatil kararı yalnızca Gümüşhane için geçerli oldu. İl genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında, kreşler ve özel kurslar dahil olmak üzere eğitime 2 Ocak Cuma günü ara verilecek.
Diğer iller için henüz resmi bir tatil açıklaması yapılmadı. Yurdun diğer illerinde kar tatili ilan edilmesi halinde haberimizde yer verilecektir.