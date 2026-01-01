TOKİ’nin “500 bin sosyal konut” projesi kapsamında Türkiye genelinde başvurular 19 Aralık 2025’te sona erdi ve hak sahiplerini belirleyecek kura çekilişleri 29 Aralık 2025 ile 27 Şubat 2026 tarihleri arasında illere göre aşamalı olarak yapılacak. Erzurum’da proje kapsamında toplamda 4 bin 905 sosyal konutun hak sahipleri, TOKİ tarafından açıklanan takvime göre kura ile belirlenecek. Peki Erzurum TOKİ kura tarihi açıklandı mı? Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman, Tortum TOKİ kuraları ne zaman çekilecek, takvim açıklandı mı?
“TOKİ Erzurum kura tarihi 29 Aralık 2025 olarak açıklandı; TOKİ Erzurum kurası ne zaman çekilecek sorusuna göre Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahipleri belirleme kura çekilişi 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında yapılacak. Erzurum TOKİ 500 bin sosyal konut kura sonuçları isim listesi ve hak sahibi listesi, kura sonuç tarihinden itibaren TOKİ’nin resmi duyurularında yer alacak.
TOKİ 500 bin konut Erzurum kura tarihi belli oldu mu?
Erzurum TOKİ 500 bin konut kura tarihleri nereden öğrenilecek?
Erzurum TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ise henüz duyurulmadı. TOKİ tarafından ilerleyen günlerde bütün illerin kura çekim tarihlerinin duyurulması bekleniyor. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek ve sonuçların çekilişi takip eden kısa süre içinde TOKİ’nin resmi internet sitesi ile e‑Devlet üzerinden ilan edilmesi bekleniyor.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
TOKİ kura çekilişleri sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
Erzurum 500 bin sosyal konutlar nereye ne kadar yapılacak?
TOKİ sosyal konutlar Erzurum'da Aziziye, Yakutiye, Palandöken, Aşkale, Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karayazı, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Olur, Oltu, Pasinler, Pazaryolu, Şenkaya, Uzundere, Tekman, Tortum'da inşa edilecek.
Erzurum'da TOKİ konut fiyatları ne kadar?
Erzurum'da 55 metrekarelik 1+1 konutların satış fiyatı 1 milyon 800 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (180 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 6 bin 750 TL olacak.
Erzurum'da 65 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 200 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (220 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 8 bin 250 TL olacak.
Erzurum'da 80 metrekarelik 2+1 konutların satış fiyatı 2 milyon 650 bin TL olarak belirlendi. Yüzde 10 peşinat (265 bin TL), 240 ay vade imkanı sunulacak. Bu konutların aylık taksiti 9 bin 938 TL olacak.