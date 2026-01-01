Valiliklerden peş peşe açıklama: 2 Ocak Cuma günü eğitime ara

Türkiye yeni yılı karla karşıladı. Valiliklerden peş peşe açıklamalar geldi. 2 Ocak'ta okullar tatil edildi. İşte 2 Ocak 2026'da okulların tatil edildiği iller...
Yurt genelinde birçok kentte kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken eğitimde tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte 2 Ocak Cuma günü kar tatili ilan edilen iller...
Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.
Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiği vurgulanırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.
Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.
Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.
Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.
Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi. Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:
Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.
Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.
Yozgat Valiliği, cuma günü Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:
Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.