Valiliklerden peş peşe açıklama: 2 Ocak Cuma günü eğitime ara

Yurt genelinde birçok kentte kar ve soğuk hava etkisini sürdürürken eğitimde tatil haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. İşte 2 Ocak Cuma günü kar tatili ilan edilen iller...

KARS

Kars'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kentte kar yağışı nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime 02 Ocak 2026 tarihinde 1 gün ara verildi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan engelli ve hamile personellerin de yarın idari izinli sayılacağı bildirildi.

Öte yandan Kars'ta etkili olan yoğun kar yağışı, hava ulaşımında aksamalara neden oldu. Yoğun kar ve düşük görüş mesafesi nedeniyle İzmir-Kars, Ankara-Kars, İstanbul-Kars ve Sabiha Gökçen-Kars seferlerini gerçekleştirecek uçakların karşılıklı olarak iptal edildiği öğrenildi. Meteoroloji 16'ncı Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi. Açıklamada, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus beklendiği vurgulanırken, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve sürücülerin dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

MALATYA

Malatya Valisi Seddar Yavuz, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, kentte etkili olan kar yağışı sonrası tipi ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın da tatil edildiğini duyurdu.

Yavuz, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"İlimizde etkili olan yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma tehlikesi nedeniyle vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla 2 Ocak 2026 Cuma günü ilimiz genelinde tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri ve Kur'an kurslarında (yetişkinlere yönelik kurslar hariç) eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, malül ve gaziler, çocuğu kreş veya anaokuluna devam eden anneler ve kronik rahatsızlığı bulunan personel, aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Kentte etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle eğitime dün ara verilmişti.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda kentte kar yağışının devam edeceği ve hava sıcaklığındaki düşmenin don ve buzlanmaya neden olacağı tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, 2 Ocak Cuma günü eğitime ara verildiği kaydedildi.

ELAZIĞ

Elazığ'da kar yağışı ve buzlanma sebebiyle eğitime bir gün daha ara verildi. Vali Numan Hatipoğlu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda , "Sevgili öğrenciler, yazdıklarınızı okuyorum. Bir yandan da meteorolojiyi takip ediyorum. 2 Ocak'ta da maalesef okullarınızda olmayacaksanız. Dileğim, pazartesi günü zinde ve hazır bir şekilde okullarınızda olmanız. Lütfen bol kitap okuyun ve derslerinize çalışın. Sizleri seviyoruz." ifadelerine yer verdi.

Elazığ'da etkisini sürdüren kar yağışı dolayısıyla eğitime 3 gün ara verilmişti.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın da tatil edildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojinin son değerlendirmesine göre il genelinde kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklı sürmesinin beklendiği, cuma ve cumartesi günleri kuvvetli buzlanma ve don riskinin bulunduğu bildirildi. Hava koşulları sebebiyle muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla eğitime 1 gün ara verildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Öğrenci ve vatandaşlarımızın güvenliği dikkate alınarak 2 Ocak Cuma günü, Kahramanmaraş genelinde resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime ara verilmiştir. Kamu kurumlarında görevli hamile, engelli, çocuğu kreş-anaokuluna devam eden anneler ile kronik rahatsızlığı bulunan personel idari izinli sayılacaktır. Vatandaşlarımızın buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

ŞIRNAK

Şırnak'ta kar yağışı nedeniyle eğitime yarın da ara verildi. Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle resmi ve özel kreşler, anaokulları, ortaokul ve liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde yarın da eğitime ara verildiği bildirildi.Açıklamada, malul, engelli, ağır kronik rahatsızlığı olan ve hamile kamu çalışanlarının yanı sıra kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarında devam eden kadın kamu çalışanlarının da idari izinli sayılacağı kaydedildi.

HAKKARİ

Hakkari’de yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm okullar bir gün süreyle tatil edildi.Valiliğin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, il genelinde kar kalınlığının yerleşim yerlerinde bir, kırsal alanlarda ise iki metreyi aştığı belirtildi.

"Yoğun kar yağışı, çığ ve buzlanma riski nedeniyle il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür."

DÜZCE

Düzce Valiliği aldığı karar ile 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarında eğitim öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Düzce’de kar yağışı etkili oluyor. Düzce Valiliği kar yağışı nedeniyle okulların tatil olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "İlimiz genelende etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları başta ulaşım olmak üzere genel hayatı tesirleri nedeniyle vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın güvenliği için bazı tedbirler alınmıştır. Bu kapsamda 2 Ocak 2026 Cuma günü resmi ve özel tüm örgün/yaygın eğitim kurumlarımızda rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur’an kursları dahil eğitim öğretime bir gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli halime ve engelli personel ile çocuğu kreş anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personelin aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

YOZGAT

Yozgat Valiliği, cuma günü Yozgat il merkezi ve 13 ilçede olumsuz hava şartları nedeniyle okulların tatil edildiğini duyurdu. Yozgat Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Meteorolojik verilere göre ilimizde aralıklı kar yağışının bugün akşam saatlerine kadar devam edeceği, hissedilen hava sıcaklığının sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği, aşırı buzlanma ve yer yer sis görüleceğinin anlaşılması sebebiyle oluşabilecek risklerin önüne geçmek amacıyla; Yozgat İl Merkezimiz ve tüm İlçelerimizde, 2 Ocak 2026 Cuma günü tüm kademedeki okullarımızda eğitim öğretime 1 gün süre ile ara verilmiştir. Kamuda çalışan engelli ve hamile personelimiz ile okul öncesi eğitim kurumları ile rehabilitasyon merkezlerinde çocuğu bulunan annelerimiz idari izinli sayılacaktır. Sağlık kurumlarında ve sahada acil durum görev sorumluluğu bulunan (Jandarma, Emniyet, AFAD VB. ) kurumlardaki idari izin düzenlemesi ilgili kurum amirleri tarafından kamu hizmetlerini aksatmayacak şekilde planlanacaktır."

BOLU

Bolu’da etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle il genelinde eğitime 1 gün ara verildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personelin yanı sıra küçük çocuğu olan kadın personel de idari izinli sayılacak.

Bolu Valiliği, kent genelinde devam eden yoğun kar yağışı üzerine yazılı bir açıklama yaptı. Valilikten yapılan duyuruda, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle tedbir alındığı belirtildi. Açıklamada, "İlimiz genelinde etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşulları nedeniyle; 02 Ocak 2026 Cuma günü, resmî ve özel tüm eğitim kurumlarımızda (rehabilitasyon merkezleri, motorlu taşıt sürücü kursları ve Kur'an kursları dâhil) eğitim-öğretime bir gün ara verilmiştir" denildi.











