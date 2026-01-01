Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Bursa’da yılın ilk sabah namazı: Ulucami’de kar altında kılındı

Bursa’da yılın ilk sabah namazı: Ulucami’de kar altında kılındı

10:241/01/2026, Perşembe
IHA
Sonraki haber

Bursa’da 2026 yılının ilk sabah namazında binlerce vatandaş, yılın ilk karıyla birlikte tarihi Ulucami’ye akın etti. Ulucami’de yer bulamayan vatandaşlar, cami avlusunda yağan kar altında saf tutarak namazlarını eda etti.

Yeni yılın ilk gününde sabahın erken saatlerinden itibaren Bursa’nın simgesi olan tarihi Ulucami dolup taştı. 

Yoğun katılım nedeniyle cami içerisinde yer bulamayan çok sayıda vatandaş, sabah namazını cami avlusunda ve karlar altında kıldı. Yılın ilk karıyla birlikte oluşan manzara, duygusal anlara sahne oldu.

Sabah namazının ardından Atatürk Caddesi’nde trafik zaman zaman kilitlendi.

Namaz sonrası STK’lar tarafından Ulucami önünde vatandaşlara sıcak çorba ikram edildi. Soğuk havaya rağmen ikram noktasında uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar yapılan ikramdan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Yılın ilk karı altında kılınan ilk sabah namazı, Bursa’da 2026 yılının manevi atmosferle başlamasına vesile oldu.

#Bursa
#sabah namazı
#Ulu Cami
#kar yağışı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ 500 bin konut kurasına katılacakların isim SAYFASI 2025: 81 il TOKİ kuraya katılacaklar isim listesi 2025 açıklandı mı, hangi adresten, nereden sorgulanır?