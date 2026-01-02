SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi maaşlarına seyyanen zam yapılacak mı? 2026 Ocak’ta En düşük emekli maaşı ne kadar olacak, refah payı düzenlemesi olacak mı?

Ocak 2026 emekli zammı için geri sayım başladı. SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş artış oranları 5 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle netleşecek. Zam oranlarıyla birlikte dul ve yetim aylığı, bedelli askerlik ücreti, yaşlılık ve engelli maaşları da değişecek.
Yaklaşık 15 milyon emekliyi ilgilendiren Ocak 2026 maaş zammında kritik tarih 5 Ocak olarak öne çıktı. Enflasyon beklentilerine göre yapılan hesaplamalarla birlikte seyyanen zam ve refah payı ihtimali yeniden gündeme geldi.
2026 EMEKLİ MAAŞLARINA REFAH PAYI VE SEYYANEN ZAM YAPILACAK MI?
Emekliye seyyanen zam ve refah payı artış gibi düzenlemelerin enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşmesi bekleniyor.
SSK, BAĞ-KUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI 2026 NE KADAR OLACAK?
4A, 4B, 4C emeklileri için beklentiye göre zam hesaplamaları yapıldı. Geride kalan 5 aylık enflasyona göre emeklilere yüzde 11.21 oranında zam yapılacak. Aralık ayı enflasyonu 5 Ocak’ta duyurulacak. Aralık ayı için beklenti %1-1.5 seviyelerinde olurken beklentiye göre hesaplamalar yapıldı.
En düşük emekli maaşı 16 bin 881 lira olarak ödeniyor. Beklentiye göre emekli maaşlarına yüzde 12,5 zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 110 lira artacak ve 18 bin 991 lira olacak. Yasal düzenlemeyle birlikte en düşük emekli maaşının 20 bin lira seviyesine yükselebileceği konuşuluyor.
Ortalama 20 bin lira alan emeklinin maaşı %12,5 artması durumunda Ocak ayında 2.500 lira artacak ve 22 bin 500 TL olarak ödenecek.
20 bin 500 lira alan emeklinin aylığı ise 2 bin 562 lira yükselecek ve 23 bin 62 liraya ulaşacak.
21 bin lira maaş alan emekliye ise %12,5 zam yapılması halinde maaşı 2 bin 625 lira yükselecek ve 23 bin 625 lira olacak.
22 bin lira emekli aylığı alana ise %12,5 emekli zammı yapılması durumunda maaşı 2 bin 750 lira yükselecek ve 24 bin 750 liraya yükselecek.
23 bin lira alan emeklinin maaşı 25 bin 875 lira, ortalam 24 bin lira alan emeklinin aylığı ise beklentiye göre 27 bin lira zamlanacak.
EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ ZAMMI NE KADAR OLUR?
Temmuz ayında yapılan artışla beraber en düşük memur emeklisi maaşı 19 bin 617 lira olarak ödeniyor. Bakan Şimşek’in yıl sonu enflasyon beklentisine göre memur emeklilerinin alacağı zam oranı yüzde 18,79 olacak. Bu maaşlara ise 1.000 liralık seyyanen artış yapılacak.
Memur emeklilerine yapılacak zammın yüzde 18,79 olması durumunda en düşük emekli maaşı 3 bin 686 lira artacak ve buna 1.000 liralık seyyanen artış dahil edildiğinde en düşük memur emeklisi maaşı 24 bin 303 lira olacak.