500 BİN KONUT KURA SONUÇ ROTASI OLUŞTU: Ankara, İstanbul 1+1, 2+1 TOKİ 500 bin sosyal konut kura çekilişi hangi tarihte yapılacak?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından gözler kura çekilişi takvimine çevrildi. Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere 81 ilde başvuru yapan milyonlarca vatandaş, “TOKİ kura çekilişi ne zaman, sonuçlar hangi tarihte açıklanacak?” sorularına yanıt arıyor. Mart 2027’de teslim edilecek konutlar için kura süreci merakla bekleniyor.
Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak duyurulan TOKİ 500 Bin Konut Projesi’nde kritik aşamaya girildi. 1+1 ve 2+1 daireler için başvuru yapan adaylar, kura çekilişinin tarihini ve sonuçların açıklanacağı günü araştırmaya başladı. Kontenjan dağılımları ve teslim takvimi de gündemdeki yerini koruyor.
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN? İŞTE TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ...
TOKİ kura çekilişleri 29 Aralık – 27 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
2025 - 2026TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
TOKİ sonuçlarının ise, kura çekilişlerinin hemen ardından ilan edilmeye başlanması bekleniyor. Öte yandan tüm kuraların tamamlanması takvime göre 27 Şubat 2026 tarihine kadar süreceği için, sonuçlar bu süreç içerisinde, çekilişi yapılan her il ve proje için aşamalı olarak duyurulacaktır.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR İL İL TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ BELLİ Mİ?
TOKİ kura çekimleri il bazında gerçekleştirilecek. Sosyal konut projesi hakkında açıklama yapan Bakan Kurum, "Yüzyılın en büyük konut projesini başlattık. 500 bin sosyal konut projemizi Türkiye'ye sunmuş olduk. 8 milyon 840 bin 314 başvuru yapıldı. Geçerli başvuruda 5 milyon 242 bin 766. En çok başvuru gelen iller de İstanbul, Ankara ve İzmir. 29 Aralık'ta ilk kuramızı Adıyaman'da çekeceğiz. İlk teslimatımızı 2026'da teslim edeceğiz konutlar var." ifadelerinde bulundu.
TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ KAPSAMINDA İSTANBUL’DA KAÇ KONUT YAPILACAK?
En fazla konut 100 bin adetle İstanbul’da yer alacak.
TOKİ ANKARA’DA KAÇ KONUT YAPACAK?
Ankara’da 30 bin 973 konut inşa edilecek.
TOKİ İZMİR’DE KAÇ KONUT İNŞA EDECEK?
İzmir’de ise 21 bin 20 konut yapılacak.
TOKİ BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
TOKİ kura sonrası asil ve yedek hak sahipleri listesi yayımlandığında, vatandaşlar sonuçları iki ana kanal üzerinden sorgulayabilecek:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi: (www.toki.gov.tr)
e-Devlet Kapısı: (www.turkiye.gov.tr)
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ile giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kontrol edebilecekler.
TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
TOKİ 500 bin sosyal konut için taksit ödemeleri sözleşme tarihinden sonraki ay ödenmeye başlayacak.