Yoğun kar ve tipi Bitlis’te hayatı olumsuz etkiledi

22:1231/12/2025, Çarşamba
IHA
Bitlis’te sabah saatlerinde başlayan kar yağışı ve tipi etkisini artırarak devam ediyor. Kent genelinde etkisini arttırarak devam devam eden kar yağışıyla birlikte kuvvetli rüzgârın oluşturduğu tipi, görüş mesafesini düşürürken ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Özellikle yüksek kesimlerde kar kalınlığının artmasıyla birlikte bazı köy yolları ulaşıma kapanırken, İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Karla mücadele ekipleri, ana arterler başta olmak üzere sorumluluk alanlarında 7/24 esasına göre görev yapıyor.Tipi nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, yetkililer zincirsiz ve kış lastiği olmayan araçların trafiğe çıkmaması konusunda uyarılarda bulundu..

 Ayrıca buzlanma riskine karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi

