Kar yağışı başladı! Ankara'da bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba günü için Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması

31 Aralık 2025 Ankara’da okullar tatil olacak mı? Ankara’da aralıklarla etkili olan kar yağışı özellikle yüksek kesimlerde beyaz örtü oluştururken, buzlanma riskine karşı uyarılar yapıldı. Kar sonrası “bugün okullar tatil mi” sorusu öğrenci ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Ankara'da kar tatili var mı? 31 Aralık Çarşamba günü için Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması geldi mi? İşte detaylar...
Ankara'nın yüksek kesimlerine kar yağdı
Başkentin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.
Gece saatlerinde başlayan kar yağışı Ankara'nın yüksek bölgelerinde zaman zaman etkisini artırdı. Yağış nedeniyle park, cadde, sokak ve çatılar beyaz örtüyle kaplandı.
Keçiören ilçesi Ovacık Mahallesi'nde bazı otomobil sürücüleri, yokuşlardan çıkmakta güçlük çekti.
Eryaman'daki Göksu Parkı'nda ise vatandaşlar gece saatlerinde kartopu oynadı.
Ankara’da bugün okullar tatil mi?
Ankara Valiliği, 31 Aralık Çarşamba günü ile ilgili henüz bir kar tatili kararı almadı. Öğrenciler ve veliler, resmi duyuruları takip etmeye devam ediyor.Valilikler, kar ve olumsuz hava koşullarında öğrencilerin ve eğitmenlerin güvenliği için gerektiğinde eğitim-öğretime ara verebiliyor. Bu nedenle kar tatili kararları, yılbaşı öncesi öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.
Ankara'da bugün hava nasıl?
Belediye ekipleri olası olumsuzluklara karşı sahadaki çalışmalarını sürdürüyor. Tuzlama ve kar küreme araçları kritik noktalarda hazır bekletilirken, sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılar yapılıyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, Ankara’da soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdürmesi bekleniyor. Kar yağışının aralıklarla devam edeceği, gece saatlerinde ise buzlanma riskinin artabileceği belirtiliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar yer yer devam etmesi bekleniyor