Kar yağışı başladı! Ankara'da bugün okullar tatil mi? 31 Aralık Çarşamba günü için Ankara Valiliği'nden kar tatili açıklaması

Ankara’da bugün okullar tatil mi?

Ankara Valiliği, 31 Aralık Çarşamba günü ile ilgili henüz bir kar tatili kararı almadı. Öğrenciler ve veliler, resmi duyuruları takip etmeye devam ediyor.Valilikler, kar ve olumsuz hava koşullarında öğrencilerin ve eğitmenlerin güvenliği için gerektiğinde eğitim-öğretime ara verebiliyor. Bu nedenle kar tatili kararları, yılbaşı öncesi öğrenci ve velilerin en çok merak ettiği konular arasında yer alıyor.