İstanbul'da yarın okullar tatil mi? 31 Aralık İstanbul Valiliği kar tatili açıklaması var mı? Son dakika gelişmeler





İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? 31 ARALIK TATİL VAR MI?





İstanbul'da okullar yarın tatil değil. Mega kentte özellikle akşam saatlerinde birçok ilçede sağanak yağış etkisini göstermeye başladı. Ancak kar yağışının henüz başlamadığı İstanbul için valilik tarafından da resmi bir açıklama gelmedi.





Önümüzdeki saatlerde kar yağışının hayatı olumsuz etkileyecek duruma gelmesi halinde valilikten de resmi bir açıklama gelebilir. İstanbul için kar tatili açıklaması yapılması durumunda sayfamızda anlık olarak paylaşacağız.



