Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin merakla beklediği gelişmeye ilişkin açıklama yaptı

Okullar tatil olacak mı? İstanbul Valisi Davut Gül, öğrencilerin merakla beklediği gelişmeye ilişkin açıklama yaptı

23:1530/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
Diğer
Sonraki haber
İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının başlamasının ardından açıklama yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül, kar yağışının başlamasının ardından açıklama yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor. İstanbul Valisi Davut Gül yaptığı açıklamada, "Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da kar yağışı başladı. Yağış kentin yüksek kesimlerinde etkili oluyor.

A Haber'e açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül
"Şu an için eğitim-öğretimi olumsuz etkileyecek bir kar yağışı tespit edilmedi"
dedi.

YÜKSEK KESİMLERDE ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Meteorolojinin uyarılarının ardından hava sıcaklığının düştüğü megakentte, akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava bazı bölgelerde kara dönüştü.

Avrupa Yakası'nda özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı etkisini gösterdi. Sultangazi'de araçların üzerinde ince kar tabakası oluştu.

Başakşehir, Arnavutköy ve Beylikdüzü'nde de zaman zaman şiddetini artıran kar yağışı nedeniyle yeşil alanlarda beyaz kar örtüsü oluşmaya başladı.

Kar yağışının etkisiyle bazı vatandaşlar kısa süreli zorluk yaşarken, bazıları ise cep telefonlarıyla o anları kaydetti.

Kar yağışı, Bağcılar, Küçükçekmece, Avcılar, Esenyurt ve Silivri bölgelerinde de etkili oluyor.

Kentin önemli turistik merkezlerinden biri olan Beyoğlu Taksim bölgesinde de karla karışık yağmur etkili oldu.

Anadolu Yakası'nda ise Çekmeköy, Beykoz, Kartal ve Ümraniye bölgelerinde kar yağışı ve karla karışık yağmur etkisini gösteri



#İstanbul Valisi
#Davut Gül
#Okul
#Tatil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Telegram çöktü mü, neden açılmıyor? Telegram erişim sorunu son durum