Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı

11:1731/12/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve branşlara göre kontenjan dağılımı merak edilirken, gözler Bakanlık ve ÖSYM’den yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.

26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 2026 yılında gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci, kadro ve branş dağılımı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.

ŞARTLAR NELER?

Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.

BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:

Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı

Uzman Doktor 22.983

Doktor 3.652

Diyetisyen 1

Ebe 9

Hemşire 2

Sağlık Teknikeri 25

#Sağlık Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı
#Sağlık Bakanlığı personel alımı şartları
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İzmir kura tarihi: TOKİ İzmir kura çekimi ne zaman, İzmir kuraları hangi tarihte yapılacak?