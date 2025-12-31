SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı

Sağlık Bakanlığı’nın 2026 yılı için planladığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı, kamuya atanmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. Başvuru tarihleri, başvuru şartları ve branşlara göre kontenjan dağılımı merak edilirken, gözler Bakanlık ve ÖSYM’den yapılacak resmi açıklamalara çevrildi.
26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 2026 yılında gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci, kadro ve branş dağılımı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?
SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI BAŞVURULAR NE ZAMAN?
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz sene başvurular mayıs ayında başlamıştı. Bu yıl da bekleniler aynı dönemlerde başvuruların alınmaya başlanması bekleniyor.
ŞARTLAR NELER?
Uzman doktor, doktor, sağlık memuru, ebe, hemşire ve diğer sağlık meslek gruplarını kapsayan bu büyük alımda aranan koşullar da yayınlanacak duyuru ve kılavuz ile belli olacak.
BRANŞ DAĞILIMI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, alınacak personelin branş ve kadro dağılımları aşağıdaki gibidir:
Branş Adı / Alınacak Personel Sayısı
Uzman Doktor 22.983
Doktor 3.652
Diyetisyen 1
Ebe 9
Hemşire 2
Sağlık Teknikeri 25