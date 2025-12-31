SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 PERSONEL ALIMI SON DUYURULAR: Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman alınacak? Branş dağılımı

26 bin 673 kişilik Sağlık Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 2026 yılında gerçekleştirilecek sözleşmeli personel alımına ilişkin başvuru süreci, kadro ve branş dağılımı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Peki Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?