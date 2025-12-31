Yeni Şafak
Kar nedeniyle kapanan yol iş makinesiyle açılarak hastaneye ulaştırıldı

16:4231/12/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
İslahiye Belediyesi ekipleri, İş makinesi ile yolu açtı. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emine Demir'i İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
İslahiye Belediyesi ekipleri, İş makinesi ile yolu açtı. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emine Demir'i İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinin kırsal Alaca Mahallesi’nde düşme sonucu kolu kırılan Emine Demir (71), kar nedeniyle kapanan yolun iş makinesiyle açılmasıyla adrese ulaşan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İslahiye’de gece yarısı başlayan kar yağışı nedeniyle kırsal mahalle yolları ulaşıma kapandı. Belediye ekipleri yolları açmak için çalışmalarını sürdürürken, öğleden sonra Alaca Mahallesi’nde düşmeye bağlı kolu kırılan Emine Demir’in yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye ambulans sevk edildi. Ancak ambulans, karla kaplı yoldu ilerleyemeyince belediyeden yardım istedi. Bunun üzerine İslahiye Belediyesi ekipleri, İş makinesi ile yolu açtı. Adrese ulaşan sağlık ekipleri, Emine Demir'i İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.



#Gaziantep
#İslahiye
#kar
