Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

28/12/2025, Pazar
Gaziantep'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.


Ekiplerce bir araçta yapılan aramada, 3 kilo 650 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.




