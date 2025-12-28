Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep
Gaziantep’te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

Gaziantep’te feci kaza: Otomobilin çarptığı anne öldü, kızı ağır yaralandı

22:3328/12/2025, Pazar
IHA
Sonraki haber

Gaziantep’te otomobilin çarptığı anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralandı. Feci kazaya neden olan sürücü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, 80. cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan anne Emine G. (40) ve kızı Fatmagül G.’ye (18) çarptı.

Feci kaza sonrası anne ve kız metrelerce savrularak yere düşerken otomobil ise hızla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde anne Emine G.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken ağır yaralı kızı Fatmagül G. ise ilk müdahalenin ardından yakındaki özel bir hastaneye kaldırıldı.

 Annenin cenazesi, olay yerinde tamamlanan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

#Gaziantep
#Trafik kazası
#Ölüm
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kırşehir'de kar başladı: Kırşehir'de okullar yarın tatil mi? Valilik açıklaması