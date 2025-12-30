Yeni Şafak
Gaziantep’te silah kaçakçılarına darbe: Gömülü silahlar ortaya çıkarıldı

Gaziantep’te silah kaçakçılarına darbe: Gömülü silahlar ortaya çıkarıldı

16:2730/12/2025, Salı
IHA
Gaziantep’te polis ekipleri tarafından bir eve yapılan operasyonda, toprağa gömülü silah ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri kent genelinde kaçakçılıklara yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlar kapsamında bir ev ve ahırda arama yapan ekipler, bahçede toprağa gömülü halde 2 adet AK-47 kalaşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 15 adet fişek ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





