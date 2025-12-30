Yeni Şafak
21 ilde eş zamanlı operasyon: 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Tuba Fıçıcı
10:5130/12/2025, Salı
G: 30/12/2025, Salı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 357 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Operasyonun detaylarını paylaşan Yerlikaya, terörle mücadeledeki kararlılık mesajını yineledi.

Emniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.


21 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN


Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, Türkiye genelinde 21 ile yayıldı.



Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:

"21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”


Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;


Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi.


Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"



