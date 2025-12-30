21 ilde eş zamanlı operasyon: 357 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Emniyet güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, DEAŞ terör örgütüne yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiğini duyurdu.





21 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN





Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar neticesinde bu sabah düğmeye basıldı. İl Emniyet Müdürlüklerince gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar, Türkiye genelinde 21 ile yayıldı.









Bakan Yerlikaya'nın açıklaması şöyle:





"21 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 357 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”





Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız ve İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;





Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Bingöl, Çorum, Denizli, Erzincan, Gaziantep, Giresun, İstanbul, Kastamonu, Kilis, Konya, Muğla, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa, Şırnak, Yalova ve Van’da operasyonlar gerçekleştirildi.





Bu vatanı terörle dize getirmeye çalışanlara bugüne değin nasıl fırsat vermediysek, bundan sonra da asla fırsat vermeyeceğiz"







