Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa’da DEAŞ finansörü yakalandı

Bursa’da DEAŞ finansörü yakalandı

13:3529/12/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
DEAŞ finansörü şahıs polis ekiplerince yakalandı.
DEAŞ finansörü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde teröre finansman sağladığı öne sürülen DEAŞ finansörü şahıs polis ekiplerince yakalandı.

Bursa İnegöl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri Mersin ilindeki teröre finansman sağladığı öne sürülen E.Y.’nin İnegöl’de saklandığı bilgisine ulaştı.


Ekipler şüphelinin saklandığı yeri tespit etti. Ekipler düzenlenen operasyonla şahsı yakalayıp gözaltına aldı. Şahıs sorgulamasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



#Bursa
#İnegöl
#DEAŞ
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Dijital vicdan nedir, ne anlama gelir?