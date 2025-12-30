Şırnak’ta okul tatil mi, valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?

Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak.