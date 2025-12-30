Türkiye genelinde etkisini sürdüren kar yağışına bağlı olarak 30 Aralık Salı günü birçok ilde eğitime 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı. Okulların tatil edildiği iller arasında Şırnak da yer alıp almadığı merak konusu. Peki Şırnak’ta okul tatil mi, valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre yurt genelinde sağanak ve kar yağışı etkisini sürdürüyor. Kar yağışının etkili oluğu iller arasında Şırnak’ta yer alıyor. Kar yağışının ardından öğrenciler ile veliler bugün okullar tatil mi, Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde okullar tatil edildi mi? sorusuna yanıt arıyor.
Şırnak’ta okul tatil mi, valilikten kar tatili açıklaması geldi mi?
Şırnak Valiliği kent genelinde etkili olan yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre Şırnak merkez, Güçlükonak, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde resmi ve özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 30 Aralık 2025 Salı günü eğitim yapılmayacak.
İdil ilçesinde ise yalnızca köy okulları ve taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için aynı tarihlerde eğitime ara verildiği belirtildi. Ayrıca eğitime ara verilen günlerde malûl, engelli, ağır kronik rahatsızlığı bulunan ve hamile kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı bildirildi. Yetkililer, vatandaşların olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.