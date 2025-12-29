Yeni Şafak
TOKİ Şırnak Kura Çekilişi: 500 bin sosyal konut kura çekilişine katılacaklar ve başvurusu reddedilen isimler

16:0129/12/2025, Pazartesi
G: 29/12/2025, Pazartesi
TOKİ 500 bin konut hak sahibi belirleme kuraları için takvim netleşti. Bin 492 konutun inşa edileceği Şırnak’ta kura çekimi, 30 Aralık'ta gerçekleştirilecek. TOKİ 500 bin konut Şırnak kuraları saat 11.00'da 15 Temmuz Kongre Salonu'nda gerçekleşecek. 500 bin sosyal konut kura çekilişine katılacakların isim listesi de netleşti. İşte TOKİ Şırnak 500 bin sosyal konut kura çekilişine katılacaklar ve başvurusu reddedilen isimler.

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahiplerini belirleyecek kura çekimi takvimi açıklandı. Şırnak’ta yapılacak bin 492 konut için kura çekimi 30 Aralık tarihinde düzenlenecek. TOKİ Şırnak 500 bin konut kuraları, saat 11.00’de 15 Temmuz Kongre Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kura çekimine katılmaya hak kazananların isim listesi yayımlanırken, başvurusu geçersiz sayılan ve reddedilen adaylar da duyuruldu. Peki 500 bin konut Şırnak kura sonuçları: Katılacaklar ve redd edilenler belli oldu mu? İşte Şırnak sosyal konut projesinde kuraya katılacaklar ve başvurusu reddedilenlerin isim listesi.

TOKİ ŞIRNAK MERKEZ VE İLÇELERİ 500 BİN SOSYAL KONUT KURASINA KATILACAKLAR VE BAŞVURUSU REDDEDİLENLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

