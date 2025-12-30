Yeni yıl tatili öncesinde piyasalarda düşük işlem hacimleri görülürken, kar satışları da öne çıkıyor. Dolar kaç TL, euro, sterlin ne kadar oldu? Serbest döviz piyasalarındaki anlık dolar/euro işlemleri ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar burada; dolar kaç TL oldu, euro kaç liradan satılıyor, dolar/euro, sterlin bugün ne kadar? gibi soruların cevapları haberimizde...

Dolar ve euro alış - satış fiyatında son durum 30 Aralık 2025 Salı günü vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından merak edildi. Birçok kişi konuya ilişkin internette araştırma yapıyor. Peki, dolar ne kadar, euro kaç TL? İşte 30 Aralık 2025 Salı günü dolar ve euro döviz kurunda son durum...

Dolar ve Euro bugün ne kadar oldu?

DOLAR/TL NE KADAR?

Dolar alış-42,9386 TL Dolar satış-42,9509 TL



EURO KAÇ TL?

Euro alış-50,5486 TL Euro satış-50,6877 TL





