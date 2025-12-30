TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut için başvuruların sona ermesinin ardından ilk çekilecek kuralar belli oldu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü TOKİ Adıyaman için kura çekimi yapıldı. Bugün ise Şırnak ve Hakkari kura çekilişi yapılacak. Peki, Şırnak ve Hakkari TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? TOKİ kurası canlı olarak izlenecek mi? TOKİ kura çekilişi nasıl izlenecek?