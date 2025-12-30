Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 500 bin sosyal konut projesinde ilk kura çekimi gerçekleşti. Milyonlarca başvurunun yapıldığı dev projede kura maratonu deprem bölgesinden başladı. Adıyaman'dan sonra bugün Şırnak ve Hakkari için kura çekilişi gerçekleştirilecek. Bugün Şırnak ve Hakkari TOKİ 500 bin konut çekilişi canlı yayını saat kaçta, nereden izlenecek? İşte TOKİ sonuçları canlı öğrenme ekranı!
TOKİ kura çekilişleri başlıyor. Türkiye genelinde yapılacak 500 bin konut için başvuruların sona ermesinin ardından ilk çekilecek kuralar belli oldu. 29 Aralık 2025 Pazartesi günü TOKİ Adıyaman için kura çekimi yapıldı. Bugün ise Şırnak ve Hakkari kura çekilişi yapılacak. Peki, Şırnak ve Hakkari TOKİ kurası ne zaman, saat kaçta başlayacak? TOKİ kurası canlı olarak izlenecek mi? TOKİ kura çekilişi nasıl izlenecek?
TOKİ İLK KURALARI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
TOKİ'nin "Ev Sahibi Türkiye" projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için kura takvimine göre kura çekişleri başladı. Yaklaşık 5 milyon 242 bin geçerli başvurunun bulunduğu projede, ilk hak sahiplerinin Adıyaman'da belirlendi.
ŞIRNAK VE HAKKARİ TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şırnak ve Hakkari kura çekimleri bugün yapılacak.
Şırnak kura çekimi: 15 Temmuz Kongre Merkezi
Hakkari kura çekimi: Hakkari Merkez Spor Salonu
Kura çekimleri saat 11.00'de başlayacak ve TOKİ'nin YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
ŞIRNAK TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI NASIL İZLENİR?
Şırnak kura çekilişi, noter huzurunda şeffaf bir şekilde gerçekleştirilecek. Vatandaşlar bu heyecanı anlık olarak takip etmek için TOKİ Youtube hesabını kontrol ediyor. Önceki çekilişlerin buradan yayımlanması sebebiyle yeniden bu ekranlarda takip edileceği öngörülüyor.
ŞIRNAK'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?
Merkez: 300
Beytüşşebap: 90
Cizre: 200
Güçlükonak: 79
İdil: 500
Silopi: 300
Uludere: 23
TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ HANGİ İLLERDE NE ZAMAN YAPILACAK?
30 Aralık’ta Şırnak ve Hakkari’de, 5 Ocak 2026’da Siirt ve Van’da, 6 Ocak’ta Mardin ve Ağrı’da, 7 Ocak’ta ise Batman’da kura çekimleri yapılacak. TOKİ’nin duyuracağı takvimle kura çekimleri sürecek.
Diğer iller için tarihler henüz netleşmedi.
KONTENJANLAR VE BAŞVURU DETAYLARI
TOKİ kura çekiminde belirli kesimlere özel kontenjanlar ayrılmıştır:
Şehit Aileleri ve Gaziler: %5
Engelliler: %5
Emekliler: %20
Gençler (18-30 Yaş): %20
Diğer Alıcılar: %40
KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?
Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listeleri yayımlanacak. Sonuçlar:
TOKİ Resmi İnternet Sitesi
e-Devlet Kapısı
üzerinden T.C. kimlik numarası ile sorgulanabilecek.